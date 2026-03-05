Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
Pico y Placa Medellín Jueves: 5 - 9 5 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Choque múltiple en la variante de Caldas: tres carros colisionaron y la vía quedó bloqueada

    Tres carros chocaron esta mañana en la variante de Caldas y la vía hacia Medellín quedó completamente bloqueada.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Choque múltiple en la variante de Caldas: tres carros colisionaron y la vía quedó bloqueada
    Foto sacada de redes sociales.
    Choque múltiple en la variante de Caldas: tres carros colisionaron y la vía quedó bloqueada

    Resumen: Choque múltiple entre tres vehículos provocó cierre total en la variante de Caldas, vía clave entre el suroeste antioqueño y Medellín. Autoridades recomiendan rutas alternas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un choque múltiple en la variante de Caldas provocó graves afectaciones en la movilidad durante la mañana de este jueves 5 de marzo, luego de que tres vehículos colisionaran en esta importante vía que conecta al suroeste antioqueño con Medellín.

    El accidente ocurrió a la altura del reconocido restaurante Cocorollo y obligó a las autoridades a realizar el cierre total del corredor mientras se atiende la emergencia.

    Tras el impacto, los vehículos quedaron atravesados en la vía, impidiendo el paso de los demás automotores y generando una fuerte congestión vehicular para quienes se movilizaban desde municipios del Suroeste hacia el Valle de Aburrá.

    Ante esta situación, las autoridades de tránsito recomendaron a los viajeros tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores de atención y despeje.

    Lea también: ¡Le cortaron el vuelo a alias ‘El Pájaro’! Murió cabecilla del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

    Entre las alternativas sugeridas se encuentra la vía vieja por el municipio de Caldas, opción que permite a los conductores ingresar a Medellín evitando quedar atrapados en la congestión que se presenta en la variante.

    Al sitio del accidente llegaron unidades de tránsito y organismos de emergencia, quienes trabajan en la remoción de los vehículos involucrados y en la limpieza del asfalto para permitir la reapertura de la carretera. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas con lesiones de gravedad.

    Más noticias de Caldas


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.