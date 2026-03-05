Choque múltiple en la variante de Caldas: tres carros colisionaron y la vía quedó bloqueada

Resumen: Choque múltiple entre tres vehículos provocó cierre total en la variante de Caldas, vía clave entre el suroeste antioqueño y Medellín. Autoridades recomiendan rutas alternas.
Un choque múltiple en la variante de Caldas provocó graves afectaciones en la movilidad durante la mañana de este jueves 5 de marzo, luego de que tres vehículos colisionaran en esta importante vía que conecta al suroeste antioqueño con Medellín.
El accidente ocurrió a la altura del reconocido restaurante Cocorollo y obligó a las autoridades a realizar el cierre total del corredor mientras se atiende la emergencia.
Tras el impacto, los vehículos quedaron atravesados en la vía, impidiendo el paso de los demás automotores y generando una fuerte congestión vehicular para quienes se movilizaban desde municipios del Suroeste hacia el Valle de Aburrá.
Ante esta situación, las autoridades de tránsito recomendaron a los viajeros tomar rutas alternas mientras se adelantan las labores de atención y despeje.
Entre las alternativas sugeridas se encuentra la vía vieja por el municipio de Caldas, opción que permite a los conductores ingresar a Medellín evitando quedar atrapados en la congestión que se presenta en la variante.
Al sitio del accidente llegaron unidades de tránsito y organismos de emergencia, quienes trabajan en la remoción de los vehículos involucrados y en la limpieza del asfalto para permitir la reapertura de la carretera. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas con lesiones de gravedad.
