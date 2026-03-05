¡Le cortaron el vuelo a alias ‘El Pájaro’! Murió cabecilla del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

Resumen: Alias 'Pájaro', cabecilla del Clan del Golfo en Yondó, fue abatido por el Ejército tras un combate. Era responsable de extorsiones y homicidios en Antioquia.

En zona rural de Yondó, tropas de la Quinta Brigada del Ejército Nacional lograron abatir a alias “Pájaro”, un presunto cabecilla de la subestructura ‘Edgar Madrid Benjumea’ del Clan del Golfo.

El enfrentamiento ocurrió mientras los uniformados realizaban labores de control para asegurar el territorio; al verse acorralado, el delincuente abrió fuego contra los soldados, desatando un intenso intercambio de disparos que le costó la vida.

Aunque los militares le prestaron primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital, los médicos confirmaron su deceso horas después.

Alias “Pájaro”, con más de siete años de trayectoria criminal, se había convertido en la sombra de ganaderos y palmicultores, a quienes asfixiaba con el cobro de extorsiones para financiar las actividades ilícitas del grupo armado.

Además, las autoridades lo señalan como el responsable de coordinar homicidios selectivos en la región bajo la modalidad de “limpieza social”, ensañándose con personas vinculadas al hurto y al tráfico de estupefacientes. Su poder era tal, que también lideraba redes de inteligencia para vigilar cada movimiento de la Fuerza Pública en la zona.

Durante el operativo, el Ejército logró incautar un arsenal que el cabecilla cargaba para su protección, incluyendo una pistola 9 milímetros, munición, cuatro granadas artesanales tipo mortero y un celular que será clave para desmantelar al resto de la banda.

El Coronel Gerson Iván Molina Cortes, comandante de la Quinta Brigada, destacó que este golpe debilita significativamente las finanzas y la capacidad operativa del Clan del Golfo en Antioquia. Mientras tanto, las tropas permanecen en alerta máxima en el sector para evitar posibles retaliaciones y garantizar que los habitantes de Yondó puedan dormir tranquilos tras la eliminación de esta amenaza.

