Fuerte choque múltiple dejó camión volcado en Bogotá

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Resumen: Un fuerte choque múltiple entre tres vehículos dejó un camión volcado en la calle 146 con carrera 13, localidad de Usaquén. Organismos de emergencia de Bogotá atendieron la colisión registrada en el norte de la capital.

En la mañana de este viernes se presentó un aparatoso choque múltiple ocurrido en la localidad de Usaquén, Bogotá. La emergencia, registrada exactamente en la intersección de la calle 146 con carrera 13, involucró de manera simultánea a tres automotores, desencadenando una rápida movilización de los cuerpos de socorro para atender la contingencia vial.

Aunque los primeros reportes ciudadanos indicaban un accidente aislado con un solo automotor, la llegada de los equipos de emergencia al sector confirmó un escenario mucho más complejo.

En el punto exacto de la colisión se constató el choque múltiple, el cual dejó un camión de carga volcado sobre el asfalto, un vehículo particular con severos daños y un bus de transporte intercesión afectado.

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Para asegurar la zona de la colisión, la Secretaría de Movilidad y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá desplegaron personal operativo especializado en la escena.

De igual forma, varias ambulancias acudieron al sitio para prestar los primeros auxilios y valorar la condición médica de todos los ocupantes e implicados en el siniestro, mientras se coordinaba la llegada de grúas para retirar los automotores.

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no han entregado un reporte definitivo sobre el saldo total de lesionados ni las causas exactas que desencadenaron este choque múltiple.

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#GestiónDelTráfico | Grupo guía llega a la calle 146 con carrera 13 en Usaquén, y confirman el siniestro múltiple entre automóvil, bus escolar y camión, qué sufre volcamiento. 🚨 En el lugar ya se cuenta con unidades de ambulancia y el recurso de grúa está en desplazamiento. https://t.co/MnYdMpiV5T pic.twitter.com/DFseHMtz7l — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) August 28, 2026

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