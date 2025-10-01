¡Grave accidente! Choque múltiple en la Avenida Las Vegas

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

La movilidad en el sur del Valle de Aburrá se vio seriamente afectada en la mañana de este miércoles 1 de octubre, tras un choque múltiple registrado en la Avenida Las Vegas, a la altura de la glorieta del centro comercial Viva Envigado.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres vehículos estuvieron involucrados en el siniestro vial, uno de los cuales terminó volcado sobre la vía.

El hecho generó gran congestión en el sector, especialmente en sentido sur-norte, lo que obligó a las autoridades de tránsito a desplegar personal para regular la movilidad.

Hasta el momento no se ha confirmado la gravedad de las lesiones de los ocupantes.

Las autoridades informaron que mantienen las labores de atención mientras se retira los vehículos afectados y se restablece la normalidad en la vía.

Las autoridades también adelantan investigaciones para establecer las causas exactas del accidente.

Noticia en desarrollo…

