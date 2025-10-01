Lima y Ayacucho reciben a jefes de misión para afinar los Juegos Bolivarianos 2025

Lima y Ayacucho son sede del Seminario de Jefes de Misión para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre.

El evento reúne hasta el próximo viernes 3 de octubre a los delegados de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de los países miembros de la Odebo e invitados.

El objetivo principal del encuentro es presentar los avances de organización, realizar visitas técnicas a las sedes deportivas y afinar detalles logísticos y operativos con los Jefes de Misión.

Esta información será clave para los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales de los CON.

Durante la jornada inaugural del lunes, se llevaron a cabo sesiones informativas sobre el estado actual del evento multideportivo.

La agenda de este martes incluye el inicio de las visitas técnicas con un viaje a Ayacucho, donde las delegaciones recorrerán el Centro de Convenciones Canaan Alto y el Estadio Las Américas.

En los días subsiguientes, las visitas se trasladarán a las sedes de Lima, incluyendo el Complejo Panamericano Costa Verde, la VIDENA.

También visitarán el Coliseo Eduardo Dibós, la Villa Panamericana, el Polideportivo Villa El Salvador y el CAR de Punta Rocas, entre otras instalaciones clave.

La delegación de Colombia está representada por Helmut Bellingrodt, primer medallista olímpico colombiano miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano (COC) y Jefe de Misión, y Paulo César Villar Nieto, exatleta olímpico y director Deportivo del COC.

