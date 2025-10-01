Lima y Ayacucho reciben a jefes de misión para afinar los Juegos Bolivarianos 2025

Resumen: Del 29 de septiembre al 3 de octubre, las ciudades de Lima y Ayacucho son sedes del Seminario de Jefes de Misión para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, que se realizarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre. Este encuentro reúne a delegados de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de los países miembros e invitados de la ODEBO con el propósito de revisar los avances de organización, efectuar visitas técnicas a sedes como el Estadio Las Américas en Ayacucho y la VIDENA en Lima, y ajustar todos los detalles logísticos y operativos clave para las delegaciones, como la de Colombia, representada por Helmut Bellingrodt y Paulo César Villar Nieto.
Lima y Ayacucho son sede del Seminario de Jefes de Misión para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025, que se desarrollarán del 22 de noviembre al 7 de diciembre.
El evento reúne hasta el próximo viernes 3 de octubre a los delegados de los Comités Olímpicos Nacionales (CON) de los países miembros de la Odebo e invitados.
El objetivo principal del encuentro es presentar los avances de organización, realizar visitas técnicas a las sedes deportivas y afinar detalles logísticos y operativos con los Jefes de Misión.
Esta información será clave para los presidentes, vicepresidentes y secretarios generales de los CON.
Durante la jornada inaugural del lunes, se llevaron a cabo sesiones informativas sobre el estado actual del evento multideportivo.
La agenda de este martes incluye el inicio de las visitas técnicas con un viaje a Ayacucho, donde las delegaciones recorrerán el Centro de Convenciones Canaan Alto y el Estadio Las Américas.
En los días subsiguientes, las visitas se trasladarán a las sedes de Lima, incluyendo el Complejo Panamericano Costa Verde, la VIDENA.
También visitarán el Coliseo Eduardo Dibós, la Villa Panamericana, el Polideportivo Villa El Salvador y el CAR de Punta Rocas, entre otras instalaciones clave.
La delegación de Colombia está representada por Helmut Bellingrodt, primer medallista olímpico colombiano miembro del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano (COC) y Jefe de Misión, y Paulo César Villar Nieto, exatleta olímpico y director Deportivo del COC.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.