Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro protagonizaron un duro cruce de mensajes por la cancelación de un libro sobre el M-19 en Medellín.

‘Estoy del lado de las víctimas’: Cruce de mensajes entre Fico y Petro por libro del M-19

La chispa que encendió el cruce de mensajes fue la cancelación del lanzamiento del libro ‘M-19, de la guerra a la política’ en la Biblioteca Pública Piloto, ordenada por el alcalde Federico Gutiérrez.

Ante el hecho, el presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un acto de censura, comparando la medida con episodios históricos de intolerancia: “Señor Fico, el M19 después de hacer la paz, es un movimiento legal con personería jurídica. Lo que hace usted es una censura a un libro. El que censura libros termina quemándolos en hoguera y después termina quemando seres humanos en hogueras”, manifestó el Jefe de Estado, instando al mandatario local a permitir que “los espíritus y el pensamiento sean libres”.

La respuesta de Gutiérrez no se hizo esperar y, en una serie de publicaciones directas hacia el presidente, reafirmó su postura sobre el carácter del extinto grupo guerrillero.

“Petro por más que trates de seguir reescribiendo la historia de Colombia, el M-19, del que hiciste parte, fue un grupo terrorista que asesinaba, secuestraba y torturaba”, sentenció el alcalde.

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En un segundo mensaje, Gutiérrez profundizó en los motivos de la cancelación del evento, señalando las deudas históricas de dicha organización: “Asesinaron, secuestraron, extorsionaron, torturaron, son los responsables del Holocausto del Palacio de Justicia, y muchos otros delitos. Yo sí sé de qué lado de la historia estoy. Y también tengo claro que estoy del lado de las víctimas y no de los victimarios”.

En medio de este choque de narrativas, el evento académico se llevó a cabo de forma precaria y sin amplificación de sonido en las instalaciones de la biblioteca, a pesar de la presencia policial en los alrededores.

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La Biblioteca Pública Piloto, mediante un comunicado, justificó la cancelación oficial apelando a la Ley de Garantías Electorales y al presunto “contenido proselitista” de la obra. Mientras Petro defendía su gestión en la creación de bibliotecas y el libre pensamiento, Gutiérrez cerró el debate asegurando que en Medellín no habrá espacio para lo que considera “apología al terrorismo.

Petro por más que trates de seguir reescribiendo la historia de Colombia 🇨🇴, el M-19, del que hiciste parte, fue un grupo terrorista que asesinaba, secuestraba y torturaba. https://t.co/pR29pHbOqf — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 22, 2026

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