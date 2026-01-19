Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Cayeron cuando intimidaban a domiciliarios: intento de atraco terminó con dos capturados en Bosa

Un intento de hurto en Bosa fue frustrado por la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de que dos hombres, de 30 y 32 años, fueran capturados cuando presuntamente intimidaban con un arma de fuego a domiciliarios en el barrio San Antonio de Escocia.

Según el reporte oficial, los hechos se registraron mientras uniformados adscritos al CAI Brasilia adelantaban labores de registro, control y vigilancia en este sector de la localidad de Bosa.

Durante el patrullaje, los policías observaron a dos sujetos que, al parecer, amenazaban con un arma de fuego a dos ciudadanos.

Al percatarse de la presencia policial, los presuntos delincuentes abordaron una motocicleta e intentaron huir del lugar, lo que dio inicio a una persecución por varias vías del sector. La rápida reacción de los uniformados permitió interceptarlos metros más adelante y proceder con su captura.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un arma de fuego que, presuntamente, era utilizada para intimidar a las víctimas.

Los dos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente por los delitos de hurto y fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, junto con los elementos incautados.

La Policía informó que uno de los capturados presenta anotaciones judiciales previas relacionadas con el delito de hurto, lo que será tenido en cuenta dentro del proceso judicial.

Desde la institución reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo.

De acuerdo con cifras, durante 2025 el hurto a personas en Bogotá registró una reducción del 5,7% en comparación con el año anterior, resultado que, según las autoridades, obedece al fortalecimiento de los patrullajes, la denuncia ciudadana y la acción coordinada entre instituciones.

