¿Chao Restrepo? El DIM cayó 3-1 en su visita al Deportivo Cali

El DIM, nada que levanta. El equipo dirigido por Alejandro Restrepo, sin mucho fútbol, volvió a perder.

El estratega, que fue renovado a horas del partido de la final contra Atlético Nacional, lo que los hinchas consideraron un error, parece quedar en la cuerda floja.

O, de ser ratificado, al menos ha perdido el mínimo de aprecio que tenía de los hinchas, que, en mayoría, piden su salida tras dos derrotas en el inicio de la Liga.

El partido del ‘Poderoso’ se puso cuesta arriba cuando al minuto 7, el árbitro Jonnathan Ortiz, a instancias del VAR, decidió expulsar a Yony González.

De ahí en adelante, en un juego bastante cortado, el DIM se quedó sin las pocas ideas con las que estaba disputando el juego.

Al minuto 37 de la primera parte y tras decretarse falta penal, cobro que ejecutó Avilés Hurtado y con el que el Cali se fue arriba.

El segundo gol del compromiso llegó al minuto 63, cuando Steven ‘Titi’ Rodríguez, convirtió el 2-0 parcial.

Al minuto 73, Restrepo ingresó al campo a Gerónimo Mancilla quien, con 17 años, convirtió el descuento tan solo un minuto después.

El 3-1 definitivo lo convirtió Johan Andrés Martínez, un gol que sentenció la victoria a favor de los azucareros y la dolorosa derrota del ‘Poderoso’.

El DIM, por ahora, tendrá que pensar en el Deportes Tolima que llegará invicto al estadio Atanasio Girardot el martes 27 de enero.

