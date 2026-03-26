¡Chao papá! Al viceministro de Igualdad le tocó renunciar luego de que le estalló escándalo de acoso

Resumen: El viceministro de Igualdad, Acxan Duque, presentó su renuncia irrevocable tras verse envuelto en un escándalo por presunto acoso sexual, luego de que una subalterna denunciara el envío de una fotografía íntima por parte del funcionario. La salida de Duque, quien también ejercía como jefe jurídico de la entidad, se dio de manera inmediata para mitigar el impacto institucional en la cartera liderada por Francia Márquez y permitir que los organismos de control inicien las investigaciones correspondientes por la presunta falta ética y disciplinaria.

El viceministro de Igualdad Acxan Duque presentó su renuncia irrevocable al cargo. La salida del funcionario se produce tras la filtración de una denuncia interna en la que una subalterna lo señala de haberle enviado material de contenido íntimo a través de canales de mensajería personal.

Duque, quien se desempeñaba como jefe jurídico de la cartera y ejercía funciones como viceministro encargado de poblaciones y territorios excluidos, habría remitido una fotografía de carácter privado a una empleada de su propio equipo de trabajo. El hecho fue reportado de inmediato por la afectada, lo que activó las alarmas sobre posibles conductas de acoso en una entidad cuya misión principal es, precisamente, el cierre de brechas y la protección de derechos fundamentales.

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Ante la gravedad de los señalamientos y la presión institucional, el viceministro optó por dar un paso al costado. Fuentes cercanas al Ministerio confirmaron que la renuncia fue aceptada de manera inmediata para facilitar las investigaciones correspondientes y evitar que el escándalo afecte la operatividad de la cartera.

Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos que han rodeado al Ministerio de la Igualdad en los últimos meses, relacionados con la rotación de sus directivos y la ejecución de su presupuesto. No obstante, este caso particular ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores políticos, quienes exigen que las rutas de atención contra el acoso sexual y laboral se apliquen con total rigurosidad, sin importar la jerarquía del funcionario implicado.

¡Chao papá! Al viceministro de Igualdad le tocó renunciar luego de que le estalló escándalo de acoso