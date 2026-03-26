Paloma Valencia denuncia presunto acoso sexual por parte de Viceministro de La Igualdad

Resumen: Según los detalles entregados por la senadora Valencia, existe una queja formal interpuesta ante el Comité de Convivencia del Ministerio. En el documento se alerta que el Viceministro Duque habría enviado, presuntamente, una fotografía con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento.

Minuto30.com .- Una grave tormenta política y judicial enfrenta el Ministerio de Igualdad tras la denuncia pública realizada por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia. La congresista reveló que el Viceministro de Igualdad, Acxan Duque Gámez, quien también ejerce funciones en la Oficina Jurídica, habría incurrido en conductas de acoso sexual contra una funcionaria de la entidad.

La denuncia: Un mensaje con contenido íntimo

Según los detalles entregados por la senadora Valencia, existe una queja formal interpuesta ante el Comité de Convivencia del Ministerio. En el documento se alerta que el Viceministro Duque habría enviado, presuntamente, una fotografía con contenido sexual a una funcionaria sin su consentimiento.

“Solicito urgentemente que la Procuraduría, Defensoría y Fiscalía adopten medidas urgentes para proteger a la denunciante y que se inicie una investigación inmediata”, manifestó la senadora a través de sus canales oficiales.

Exigen separación del cargo

La candidata presidencial ha sido enfática en pedir que el funcionario sea apartado de su cargo de manera inmediata mientras avanzan las pesquisas. Entre las medidas de protección solicitadas para la víctima se encuentran:

Habilitación de trabajo en casa para evitar el contacto directo con el presunto agresor.

Garantías de no represalias laborales.

Intervención directa de la Fiscalía General de la Nación bajo el nuevo enfoque de género anunciado esta misma semana por la entidad.

¿Quién es Acxan Duque?

Acxan Duque Gámez es una figura conocida dentro de la administración actual; antes de su paso al Ministerio de Igualdad, se desempeñó como director de Asuntos Étnicos de la Unidad de Restitución de Tierras.

Su perfil ha sido destacado por su experiencia jurídica, lo que hace que la denuncia por acoso dentro de la oficina que él mismo lidera sea aún más sensible para la opinión pública.

Hasta el momento, ni el Ministerio de Igualdad ni el Viceministro Duque han emitido un pronunciamiento oficial desmintiendo o aclarando los señalamientos.

Este caso se suma a la reciente iniciativa de la Fiscalía de investigar con lupa el acoso laboral y sexual en las instituciones del Estado.