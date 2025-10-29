Resumen: La Fiscalía acusó al exdirector de Función Pública César Manrique Soacha por corrupción y lavado de activos. Sigue prófugo y con circular roja de Interpol.

Fiscalía acusa a César Manrique por corrupción en la UNGRD: sigue prófugo y con circular roja

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación formal contra César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública y uno de los exfuncionarios cercanos al presidente Gustavo Petro, por su presunta participación en un entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El proceso judicial, que incluye a otros siete implicados, contempla graves delitos como concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, lavado de activos, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público y privado.

Según el ente investigador, Manrique habría facilitado la entrega irregular de $100.000 millones de pesos provenientes de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, direccionando los contratos a oferentes previamente seleccionados.

Lea también: El caso de Baby Demoni da un giro: su hermana revela imágenes y señala inconsistencias en la versión del novio

César Manrique Soacha fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario en julio de 2025, pero hasta la fecha no ha sido capturado, por lo que permanece prófugo de la justicia. En agosto, la Interpol emitió una circular roja para su localización y captura internacional.

Entre los demás acusados se encuentran el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa, su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, el asesor Jorge Aristizábal Rodríguez, y varios contratistas de la UNGRD, quienes habrían participado en el direccionamiento de contratos de carrotanques, plantas desalinizadoras y pozos de agua potable.

La Fiscalía recordó que César Manrique Soacha ya había sido condenado por otro escándalo de corrupción durante la Alcaldía de Petro, relacionado con la adquisición irregular de motos eléctricas para la Policía de Bogotá.

Más noticias de Bogotá