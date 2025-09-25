Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Alcaldía de Medellín y el SENA certificaron a 101 recicladores de oficio por su aporte a la economía circular. Cada año se aprovechan 100.000 toneladas de material.

Con certificado en mano: 101 recicladores ya son guardianes de la sostenibilidad en Medellín

La Alcaldía de Medellín reconoció la vital labor de 101 recicladores de oficio al certificar sus competencias laborales, con el apoyo del SENA.

Este reconocimiento busca dignificar su trabajo y consolidar la experiencia que desempeñan en la construcción de una ciudad más limpia y sostenible.

La labor de los recicladores de oficio es fundamental para el medio ambiente de Medellín, ya que anualmente se aprovechan cerca de 100.000 toneladas de material reciclable que, de otra forma, terminarían en el relleno sanitario La Pradera, alargando su vida útil.

El subsecretario de Gestión Ambiental, Sergio Orozco, hizo un llamado a la ciudadanía a la corresponsabilidad, pidiendo a la comunidad que ayude a estos trabajadores «separando en la fuente, entregando los residuos previamente separados y en buen estado, para que ellos ejerzan su labor de una forma más eficiente».

Los certificados, según la Alcaldía, son un símbolo de conocimiento y un respaldo a la economía circular.

Las autoridades insisten en la importancia de la separación correcta de residuos en hogares y lugares de trabajo para respaldar el trabajo digno de miles de personas.

