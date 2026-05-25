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Resumen: La Alcaldía reforzó el cuidado de los cerros tutelares de Medellín y lanzó recomendaciones para prevenir incendios durante la temporada seca.

¡Ojo si visita los cerros de Medellín! Lanzan alerta por incendios en temporada seca

La Alcaldía de Medellín intensificó las labores de mantenimiento, restauración y educación ambiental en los principales cerros tutelares de la ciudad, al tiempo que lanzó una alerta preventiva ante la llegada de la temporada seca y el riesgo de incendios forestales.

Las intervenciones se adelantan en los cerros El Volador, Nutibara, La Asomadera, El Picacho, Tres Cruces, Pan de Azúcar y Loma Hermosa.

Según informó la alcaldía, las acciones incluyen siembra y mantenimiento de jardines, fortalecimiento de viveros, adecuación de senderos y jornadas pedagógicas enfocadas en el cuidado responsable de estos espacios naturales.

Además, destacaron que los cerros tutelares cumplen un papel clave para Medellín al funcionar como pulmones verdes, reguladores del clima y corredores biológicos esenciales para la conectividad ecológica.

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Los monitoreos ambientales han permitido identificar una amplia biodiversidad de especies compuesta por 287 aves, 247 de mariposas, 21 de mamíferos, 31 de hormigas y 105 de macrohongos.

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Entre las especies que habitan estos ecosistemas se encuentran ardillas, zarigüeyas, zorros perro y distintas aves de importancia ecológica que utilizan estas áreas como refugio y fuente de alimento.

Las autoridades también resaltaron el componente educativo de la estrategia. Entre junio de 2025 y abril de 2026, más de 11.285 personas participaron en actividades de apropiación ambiental y formación ciudadana relacionadas con los cerros tutelares.

Ante la reducción de lluvias, la secretaria de Medio Ambiente recomendó transitar únicamente por senderos autorizados y reducir el ruido para proteger la fauna silvestre.

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