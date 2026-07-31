¡Pilas si va al Atanasio Girardot! Cerrarán parte del estadio por obras de renovación

Resumen: El Atanasio Girardot tendrá un cerramiento temporal hasta septiembre por las obras de renovación de la tribuna occidental.

a Alcaldía de Medellín anunció un cerramiento temporal en el entorno de la tribuna occidental del Atanasio Girardot como parte de las obras de modernización que se adelantan en el principal escenario deportivo de la ciudad. La medida comenzó a regir este 30 de julio y se extenderá hasta el próximo 13 de septiembre de 2026.

De acuerdo con la Administración Distrital, el cierre permitirá avanzar en el desmonte de la cubierta occidental, una intervención que requiere el uso de una grúa telescópica y maquinaria pesada para garantizar el desarrollo seguro de los trabajos.

La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) explicó que el cerramiento tendrá una longitud aproximada de 254 metros lineales y se ubicará a lo largo del costado externo de la tribuna occidental, entre la puerta 1, en el sector occidental sur, y la puerta 15, en el costado occidental norte.

La intervención ocupará la vía de servicio y una franja de cerca de 702 metros cuadrados de espacio público contiguo al Atanasio Girardot, por lo que durante este periodo estará restringido el paso de peatones y de vehículos no autorizados en esta zona.

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Pese a las restricciones, la Alcaldía aseguró que el ingreso de deportistas, usuarios, visitantes y asistentes a los eventos deportivos y culturales continuará habilitado mediante cuatro accesos peatonales que funcionarán dentro del área del cerramiento. Además, se dispondrán dos ingresos exclusivos para la entrada y salida de maquinaria, equipos y vehículos vinculados a la ejecución de la obra.

Las autoridades hicieron un llamado a quienes frecuentan el Atanasio Girardot para que programen con anticipación sus desplazamientos, utilicen rutas alternas cuando sea necesario y respeten la señalización instalada alrededor del escenario deportivo.

Asimismo, solicitaron atender las indicaciones del personal encargado de la obra, con el fin de prevenir incidentes y facilitar el desarrollo de los trabajos.

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Estas intervenciones hacen parte del proceso de renovación integral del Atanasio Girardot, un proyecto con el que la Administración Distrital busca modernizar la infraestructura del estadio y mejorar las condiciones para la realización de eventos deportivos, culturales y de entretenimiento en Medellín.

Estamos llevando al estadio Atanasio Girardot a otro nivel🙌. Hoy iniciamos el cerramiento temporal de la zona externa de la tribuna occidental: serán 254 metros para avanzar en el desmonte de la cubierta, con toda la seguridad. El estadio es de todos sigue abierto y… pic.twitter.com/mAu9z5RfVY — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 31, 2026



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