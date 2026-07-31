Resumen: Durante su trayectoria como profesional, el antioqueño vistió las camisetas de clubes de peso y tradición como el Deportes Tolima, Envigado FC, Once Caldas, Jaguares de Córdoba y Leones.

Luto en el futbol colombiano: A los 33 años falleció el exfutbolista antioqueño Bismar Córdoba

Minuto30.com .- Con profundo dolor, el balompié nacional despide a uno de los suyos. En las últimas horas se confirmó el sensible fallecimiento del exfutbolista Bismar Córdoba, quien murió a los 33 años en la Clínica Panamericana tras una valiente y difícil batalla contra el cáncer, dejando un vacío irremplazable en el deporte colombiano.

El deporte rey en Colombia amanece de luto. Las canchas y los aficionados lamentan la temprana partida de un jugador que entregó su talento a varios de los equipos más reconocidos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC).

Una valiente lucha contra el cáncer

De acuerdo con la información confirmada por sus allegados y el centro médico, Bismar Córdoba falleció en las instalaciones de la Clínica Panamericana. El exjugador venía librando una dura batalla contra el cáncer durante varias semanas. Pese a su espíritu luchador, su cuerpo no resistió, apagándose a la corta edad de 33 años, pero dejando un ejemplo de fortaleza para quienes lo rodearon hasta su último aliento.

El recorrido de un talento nacido en Turbo

Nacido en el municipio de Turbo, en el Urabá antioqueño, Córdoba construyó una respetable carrera profesional que lo llevó a recorrer diversas regiones del país defendiendo los colores de importantes instituciones.

Durante su trayectoria como profesional, el antioqueño vistió las camisetas de clubes de peso y tradición como el Deportes Tolima, Envigado FC, Once Caldas, Jaguares de Córdoba y Leones. En el rentado nacional, Bismar dejó su huella estadística logrando anotar 17 goles y aportando dos asistencias, números que reflejaron su entrega y compromiso cada vez que pisó el terreno de juego.

Las redes sociales de diversos clubes, hinchas y colegas se han comenzado a llenar de mensajes de condolencias, deseando paz en su tumba y extendiendo un abrazo solidario a su familia en este difícil momento.

Tolima confirmó la muerte del futbolista paisa