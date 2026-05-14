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    Extraño caso de hombre baleado en Aranjuez: parrillero en su propia moto y la conductora huyó ¿lo entregó?

    El extraño crimen de Aranjuez: La víctima tenía antecedentes por homicidio, vivía en Belén y fue abandonado por la mujer que conducía su moto ¿le picó arrastre?

    Publicado por: SoloDuque

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    Imagen tomada de archivo para ilustrar la nota
    Extraño caso de hombre baleado en Aranjuez: parrillero en su propia moto y la conductora huyó ¿lo entregó?

    Resumen: El crimen, que tendría fuertes indicios de ser un ajuste de cuentas, estuvo marcado por la insólita huida de la persona que acompañaba a la víctima.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un misterioso hecho de sangre sacudió a los habitantes de la comuna 4 (Aranjuez) a plena luz del día. Un joven de 24 años fue ultimado a balazos en plena calle, en un ataque sicarial que dejó una escena llena de interrogantes.

    El crimen, que tendría fuertes indicios de ser un ajuste de cuentas, estuvo marcado por la insólita huida de la persona que acompañaba a la víctima.

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    El hoy occiso habría llegado de parrillero en su propia moto, la cual era conducida por una mujer, relatan testigos

    Así ocurrió el ataque armado

    Se conoció que los hechos se registraron ocurridos en la calle 86 con carrera 51B sobre las 12:34 p.m. del 13 de marzo. A través de una llamada a las autoridades, la comunidad alertó sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle.

    Según contaron testigos, la víctima se movilizaba como tripulante en una motocicleta SZR color gris la cual sería de su propiedad pero en ese momento era conducida por una mujer. En medio del trayecto, fueron interceptados por dos sujetos vestidos completamente de negro que se movilizaban en otra motocicleta. Los sicarios desenfundaron un arma de fuego y dispararon directamente contra el joven.

    Lo que más llamó la atención de las autoridades y testigos fue la reacción de la conductora: tras el ataque, la mujer, que dejó la motocicleta SZR parqueada y abandonada en el sitio, fue recogida rápidamente por otra motocicleta que llegó al lugar y huyó con rumbo desconocido, al igual que los victimarios.

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    La mujer habría parqueado cerca la moto de la víctima y huyó en otra moto que la esperaba ¿sabía que iba a pasar?

    Perfil de la víctima y antecedentes

    Al llegar al sitio, las autoridades encontraron el cuerpo del joven tendido boca arriba sobre el andén peatonal, sin signos vitales. Se lograron establecer los siguientes detalles:

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    El joven de 24 años de edad, oriundo del municipio de Santa Bárbara, era residente actual del barrio Belén, había salido para su trabajo en La Minorista, y fue asesinado en Aranjuez.

    El hombre vestía al momento de su muerte una camiseta blanca, pantalón negro y calzado de color negro.

    De manera extraoficial refiireron que el occiso presentaba antecedentes penales, entre ellos una anotación previa por el delito de homicidio y tráfico de estupefacientes.

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    Se conoció que la víctima era oriundo de Santa Bárbara, vivía en Belén, trabajaba en La Minorista, y fue asesinado en Aranjuez

    Hipótesis: Un presunto ajuste de cuentas

    Las investigaciones iniciales apuntan a que este homicidio no fue un hecho al azar. Se conoció que la víctima ya había recibido fuertes amenazas en su contra previamente, por lo que la hipótesis principal que manejan las autoridades es un ajuste de cuentas vinculado a su historial judicial.

    Actualmente, las autoridades avanzan en la investigación para trazar la ruta de escape de los sicarios vestidos de negro y, de igual forma, identificar a la mujer que conducía la moto y a la persona que la recogió tras el asesinato, ya que su testimonio o presunta complicidad será clave para esclarecer el caso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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