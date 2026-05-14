Extraño caso de hombre baleado en Aranjuez: parrillero en su propia moto y la conductora huyó ¿lo entregó?

Resumen: El crimen, que tendría fuertes indicios de ser un ajuste de cuentas, estuvo marcado por la insólita huida de la persona que acompañaba a la víctima.

Minuto30.com .- Un misterioso hecho de sangre sacudió a los habitantes de la comuna 4 (Aranjuez) a plena luz del día. Un joven de 24 años fue ultimado a balazos en plena calle, en un ataque sicarial que dejó una escena llena de interrogantes.

El crimen, que tendría fuertes indicios de ser un ajuste de cuentas, estuvo marcado por la insólita huida de la persona que acompañaba a la víctima.