¡Cerco marítimo en el Caribe! EE. UU. intercepta un segundo buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Resumen: Estados Unidos interceptó en aguas internacionales del Caribe un segundo buque petrolero vinculado al transporte de crudo venezolano, como parte del endurecimiento del bloqueo ordenado por el gobierno de Donald Trump. La operación, encabezada por la Guardia Costera con apoyo militar, se da días después de la incautación del petrolero Skipper y en medio del aumento de las tensiones entre Washington y Caracas por el comercio energético.

Estados Unidos llevó a cabo una nueva operación en el mar Caribe que terminó con la interceptación de un buque petrolero relacionado con el transporte de crudo venezolano. Esta acción se da en medio del reciente endurecimiento de la política de bloqueo decretada por el gobierno de Donald Trump. La operación se realizó en aguas internacionales, cerca de la costa de Venezuela, y contó con la participación directa de la Guardia Costera estadounidense.

Según información inicial divulgada por la agencia Reuters, funcionarios estadounidenses confirmaron que este es el segundo operativo similar en menos de dos semanas, después de la incautación del petrolero Skipper el pasado 10 de diciembre. Sin embargo, hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre del barco ni la ubicación exacta donde se llevó a cabo esta nueva intervención.

Medios como ABC News señalaron, citando a tres funcionarios federales, que la Guardia Costera está a cargo del operativo, mientras que el Departamento de Defensa brinda apoyo logístico y aéreo. Además, se indicó que helicópteros militares están siendo usados para transportar personal especializado y monitorear la operación.

Esto le podría interesar: Petro invita a Donald Trump a Colombia para mostrar estrategias antidrogas

Esta acción está enmarcada en la orden del presidente Trump de aplicar un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que transporten petróleo desde o hacia Venezuela. Aunque Trump no ha hablado directamente sobre este nuevo operativo, en días recientes ha reiterado que Estados Unidos considera ilegítima la explotación petrolera por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

A través de su red social Truth Social y en declaraciones a la prensa, Trump afirmó que Estados Unidos fue despojado de sus derechos energéticos en Venezuela y acusó al régimen de Maduro de usar los ingresos del petróleo para financiar actividades ilícitas, como el narcotráfico y el crimen organizado.

Desde esa primera incautación, las exportaciones petroleras de Venezuela han bajado notablemente, a pesar de que el gobierno de Caracas ha insistido en mantener sus envíos hacia China, su principal comprador. Expertos advierten que estas acciones están afectando el mercado energético regional, generando cambios en las rutas marítimas y presiones al alza en los precios del petróleo.

Por ahora, el gobierno venezolano no se ha pronunciado oficialmente sobre esta segunda interceptación, mientras crecen las tensiones en el Caribe por la presencia naval estadounidense y la continuidad de los envíos petroleros desde Venezuela.