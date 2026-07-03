¡Cerca de 70 peluditos buscan hogar! IDPYBA abre jornadas de adopción en Bogotá

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Resumen: El IDPYBA realizará en julio de 2026 tres jornadas de adopción en Bogotá con cerca de 70 perros y gatos rescatados y rehabilitados, listos para encontrar un hogar. Las actividades se harán en diferentes centros comerciales de la ciudad y también estará habilitada la Unidad de Cuidado Animal en Engativá. La entidad recuerda que adoptar requiere cumplir ciertos requisitos y asumir un compromiso responsable con los animales.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la realización de tres jornadas de adopción durante julio de 2026 en Bogotá, en las que cerca de 70 perros y gatos estarán disponibles para encontrar una nueva familia.

Los animales hacen parte de procesos de rescate y atención adelantados por la entidad, luego de haber sido recuperados de situaciones de maltrato, enfermedades o accidentes. Tras recibir atención especializada, actualmente se encuentran en condiciones óptimas para iniciar una nueva etapa en hogares responsables.

Animales rehabilitados y listos para adopción

De acuerdo con el IDPYBA, los perros y gatos que serán presentados en estas jornadas han pasado por procesos de esterilización, desparasitación y vacunación completa. Además, recibieron acompañamiento médico, emocional y comportamental con el objetivo de garantizar su adaptación a un nuevo entorno familiar.

La entidad también mantiene habilitada la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en la Carrera 106A #67-02, barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, donde la ciudadanía puede acudir directamente para conocer más animales en adopción. Este espacio atiende de martes a domingo y festivos, entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

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Para ingresar a la UCA es necesario presentar el documento de identidad físico. También se encuentra disponible la línea de WhatsApp 305 837 4465 para resolver inquietudes sobre el proceso.

Fechas y lugares de las jornadas

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Las actividades de adopción se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad:

4 de julio: Centro Comercial Paseo Villa del Río (Diagonal 57 C Sur #62-60, entrada 4), de 11:00 a. m. a 5:00 p. m.

18 de julio: Centro Comercial Centro Mayor (Calle 38 A Sur #34D-51), de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

26 de julio: Centro Comercial Avenida Chile (Calle 72 #10-34), de 11:00 a. m. a 4:00 p. m., en el marco de la conmemoración de la ley “No más Olé”.

Requisitos para adoptar

El IDPYBA recordó que adoptar implica una decisión responsable y permanente, por lo que el proceso incluye verificación y entrevista previa. Entre los requisitos están la disposición del adoptante y su familia, tiempo para el proceso y documentos de identificación.

En el caso de perros, es obligatorio llevar pechera y traílla; para animales de manejo especial, se exige además bozal de canasta. Quienes deseen adoptar gatos deben contar con guacal o morral adecuado para su transporte.

Asimismo, se solicita fotocopia de la cédula, un recibo de servicio público y material visual del que será el nuevo hogar del animal.

Con estas jornadas, el IDPYBA busca ampliar las oportunidades de adopción y promover la tenencia responsable de animales en la capital.