El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mauricio Lizcano, aseguró que de los $70.000 millones que se robaron de Centros Poblados solo han recuperado $2.000.

En la mañana de este jueves (7 de marzo) informó que el Gobierno solo ha recuperado $2.000 millones por el caso de Centros Poblados y perdió $68.000 millones.

En un balance que ofreció ante los medios de comunicación, el ministro TIC aseguró que es vergonzoso que de ese dinero se pedidera.

«Es vergonzoso lo que ha pasado con la recuperación de los recursos de Centros Poblados, $70.000 millones que se robaron y hasta hoy no se han recuperado sino $2.000 millones. Las pretensiones del Ministerio suman $127.000 millones, y no solo fue el robo sino los niños que se han quedado por fuera de la educación. A la Fiscalía le ha faltado compromiso en ayudarnos a recuperar esos recursos, los acuerdos que ha hecho con los implicados en este caso han sido pírricos y mal hechos por montos muy pequeños que realmente no están recuperando la plata y nosotros sí queremos denunciarlo desde el MinTIC», enfatizó el Ministro Lizcano.

A pesar de los contratiempos, el proyecto Centros Digitales avanza

De acuerdo con MinTIC, a la fecha, Colombia ya cuenta con 13.243 Centros Digitales instalados en los 32 departamentos.

Lo que equivale al 94,21% de avance en un proyecto que se recibió con el 41,89% de ejecución. Esto quiere decir que en 18 meses se logró doblar lo hecho desde el inicio del proyecto, en 2020.

«El proyecto Centros Digitales que estaba fracasado, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro lo recuperó, hoy está en funcionamiento y además invertimos $70.000 millones más. Llegamos a que ETB ya esté cumpliendo en 91% y Claro, el 99%, y que, de esas 14.000 escuelas, la gran mayoría ya están conectadas. Es un resultado de este gobierno que ha estado al frente. En 18 meses se avanzó de un 41,89% de ejecución a un 94,21% con 5.888 centros más», resaltó el ministro TIC, Mauricio Lizcano.

