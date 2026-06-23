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Resumen: La colectividad argumentó que existe una total coincidencia programática entre su ideario político y el programa de gobierno de De la Espriella

Centro Democrático se declara oficialmente Partido de Gobierno tras la victoria de Abelardo de la Espriella

Minuto30.com .- El panorama político de Colombia para el periodo 2026-2030 se acaba de reconfigurar de manera oficial. Tras consolidarse la victoria presidencial de Abelardo de la Espriella, el partido Centro Democrático ha emitido un comunicado clave que marca el inicio de la nueva agenda legislativa y ejecutiva del país.

Los puntos clave del comunicado

La colectividad, a través de sus canales oficiales, formalizó su postura frente al nuevo periodo presidencial bajo tres directrices claras:

Liderazgo unificado: La decisión se tomó bajo los lineamientos de Álvaro Uribe Vélez (presidente fundador), Gabriel Vallejo (Director Nacional) y Paloma Valencia (Vocera Política y Programática).

Declaración de bancada: Los 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se han declarado oficialmente como partido de Gobierno.

Bloque legislativo: Con este movimiento, la colectividad pasa de ser la fuerza de oposición a convertirse en el soporte estructural y el defensor de las reformas y proyectos que implementará el nuevo gobierno de De la Espriella.

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Centro Democrático, partido de Gobierno

Tras oficializar su postura frente al mandato del presidente electo Abelardo de la Espriella, la bancada de 47 congresistas del Centro Democrático —bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez, Gabriel Vallejo y Paloma Valencia— presentó formalmente los puntos clave de su agenda legislativa.

La colectividad argumentó que existe una total coincidencia programática entre su ideario político y el programa de gobierno de De la Espriella, razón por la cual respaldaron su elección y ahora buscarán consolidar estas reformas en el Congreso.

🛡️ 1. Seguridad y Justicia

Seguridad Democrática: Recuperar la seguridad como un valor democrático fundamental y cerrarle el paso a la delincuencia.

Reforma a la JEP: Modificar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo específico de otorgar seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública.

💰 2. Economía, Impuestos y Finanzas Públicas

Alivio en el Predial: Bajar el costo del impuesto predial y garantizar que los avalúos catastrales estén estrictamente soportados en la productividad real de los predios.

Apoyo al Comercio Informal y MiPymes: Facilitar el acceso y la formalización de los pequeños negocios reduciendo trámites burocráticos y bajando impuestos.

Estabilidad Fiscal: Implementar medidas legislativas orientadas a sanear las finanzas públicas del país.

Crecimiento Sostenible: Crear las condiciones macroeconómicas necesarias para impulsar una «economía fraterna» que genere más oportunidades.

🏥 3. Salud y Pensiones

Salvamento de la Salud: Desarrollar iniciativas enfocadas en rescatar y estabilizar el sistema de salud.

Reforma Pensional Privada/Estatal: Impulsar un modelo de ahorro pensional desde el nacimiento con aportes del Estado, garantizando que el manejo de las reservas pensionales continúe en manos de fondos privados.

⚡ 4. Sectores Clave: Energía y Vivienda

Sector Minero-Energético: Tramitar soluciones legislativas para superar la crisis actual del sector y garantizar la soberanía energética.

Reactivación de Vivienda: Promover proyectos para reactivar con fuerza el sector de la construcción y el acceso a la vivienda.

🎓 5. Tejido Social, Educación y Medio Ambiente

Educación para el Empleo: Impulsar un modelo educativo de calidad orientado al emprendimiento y al empleo, priorizando los ciclos técnicos y tecnológicos cortos.

Cultura y Deporte: Fortalecer las políticas públicas y la financiación para el deporte y la cultura nacional.

Sustentabilidad: Crear normativas robustas para proteger el medio ambiente.