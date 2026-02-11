Soluciones rápidas para conductores: Medellín estrena centro para resolver incidentes viales mediante el diálogo

Resumen: Medellín habilitó un nuevo centro de conciliación gratuito en la sede Caribe para resolver incidentes viales. Aplica para estratos 1, 2 y 3 con daños o lesionados.

Los dolores de cabeza por accidentes de tránsito en Medellín ahora tendrán una salida más sencilla. La Alcaldía de Medellín, en una alianza estratégica con la Personería, inauguró un moderno centro de conciliación ubicado en la sede de la Secretaría de Movilidad de Caribe.

Este espacio fue diseñado para que los ciudadanos involucrados en incidentes viales puedan resolver sus diferencias de manera ágil, gratuita y, sobre todo, evitando los largos y costosos procesos judiciales que suelen seguir a un choque.

El servicio está enfocado principalmente en la población más vulnerable de la ciudad, por lo que es totalmente sin costo para personas que residan en Medellín y pertenezcan a los estratos 1, 2 y 3.

Según explicó el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, la meta es que el centro de conciliación atienda casos de responsabilidad civil donde se presenten solo daños materiales o lesiones leves. Es importante aclarar que este mecanismo excluye los hechos donde lamentablemente se registren víctimas fatales, los cuales deben seguir el trámite legal correspondiente.

Lea también: De la Espriella no le ‘copia’ a críticas por su rol de abogado y asegura que todo lo hizo “en el marco de la ley”

El funcionamiento del centro se rige bajo la Ley 2220 de 2022, garantizando procesos transparentes y eficientes. Una vez radicada la solicitud, la citación a la otra parte se envía en un plazo de 10 días, y la audiencia debe celebrarse en un tiempo máximo de tres meses.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El solicitante tiene la facilidad de notificar al convocado por medios digitales como WhatsApp o correo electrónico, siempre guardando la evidencia para el día del encuentro, lo que simplifica enormemente los trámites administrativos.

Con esta apertura, Medellín busca humanizar la atención a las víctimas de incidentes viales y promover una cultura de convivencia vial.

El centro atiende de lunes a viernes en la sede Caribe, brindando asesoría personalizada a quienes elijan el acuerdo mutuo sobre el conflicto.

Más noticias de Medellín