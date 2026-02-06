Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Golpe al hurto de celulares en Medellín: 4 capturados en el C.C. Ópera

En un golpe seco contra las economías criminales que se alimentan del hurto a personas, las autoridades de Medellín intervinieron en el emblemático centro comercial Ópera.

La operación conjunta, que unió fuerzas de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía, permitió el desmantelamiento de locales que funcionaban como una sofisticada fachada para recibir, desbloquear y revender dispositivos móviles robados en todo el Valle de Aburrá.

Durante el registro, los uniformados hallaron una bodega clandestina oculta tras los mostradores, diseñada específicamente para burlar los controles policiales.

El operativo dejó como saldo la captura en flagrancia de cuatro personas, señaladas de los delitos de receptación y acceso abusivo a sistemas de información.

Al verificar los establecimientos que servían de fachada, las autoridades recuperaron 150 celulares que figuraban con reporte por robo en las bases de datos oficiales. Además, se incautaron cerca de 10.000 accesorios ilegales que eran comercializados sin ningún soporte legal, afectando directamente al comercio formal del Centro de la ciudad.

Según las investigaciones preliminares, los capturados no solo vendían los equipos, sino que contaban con software avanzado para alterar la identificación técnica de los móviles (IMEI), facilitando así su reintroducción en el mercado como si fueran dispositivos legales.

La intervención no se limitó a los locales; en las afueras del centro comercial se adelantaron controles al espacio público que resultaron en la inmovilización de 16 motocicletas y la imposición de 28 comparendos.

Con este resultado, la Alcaldía envía un mensaje claro a quienes utilizan negocios lícitos como fachada para ocultar actividades ilícitas: los operativos sorpresa continuarán en puntos estratégicos del Centro para asfixiar las rentas del “cosquilleo” y el atraco.

‼️ Una vez más realizamos un megaoperativo en el sector de El Ópera, en pleno Centro de Medellín. Con toda la institucionalidad caímos contra la receptación y el comercio ilegal de celulares:

✅4 personas capturadas

✅150 celulares incautados con reporte por hurto

✅10.000… pic.twitter.com/G05ec7260C — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 6, 2026

