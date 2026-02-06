Menú Últimas noticias
    Golpe al hurto de celulares en Medellín: 4 capturados en el C.C. Ópera

    Operativo en el centro comercial Ópera de Medellín deja 4 capturados y celulares recuperados.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Golpe al hurto de celulares en Medellín: 4 capturados en el C.C. Ópera

    Operativo en el centro comercial Ópera de Medellín deja 4 capturados y 150 celulares recuperados. Autoridades hallaron una bodega clandestina de equipos robados.

    En un golpe seco contra las economías criminales que se alimentan del hurto a personas, las autoridades de Medellín intervinieron en el emblemático centro comercial Ópera.

    La operación conjunta, que unió fuerzas de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Alcaldía, permitió el desmantelamiento de locales que funcionaban como una sofisticada fachada para recibir, desbloquear y revender dispositivos móviles robados en todo el Valle de Aburrá.

    Durante el registro, los uniformados hallaron una bodega clandestina oculta tras los mostradores, diseñada específicamente para burlar los controles policiales.

    El operativo dejó como saldo la captura en flagrancia de cuatro personas, señaladas de los delitos de receptación y acceso abusivo a sistemas de información.

    Al verificar los establecimientos que servían de fachada, las autoridades recuperaron 150 celulares que figuraban con reporte por robo en las bases de datos oficiales. Además, se incautaron cerca de 10.000 accesorios ilegales que eran comercializados sin ningún soporte legal, afectando directamente al comercio formal del Centro de la ciudad.

    Según las investigaciones preliminares, los capturados no solo vendían los equipos, sino que contaban con software avanzado para alterar la identificación técnica de los móviles (IMEI), facilitando así su reintroducción en el mercado como si fueran dispositivos legales.

    La intervención no se limitó a los locales; en las afueras del centro comercial se adelantaron controles al espacio público que resultaron en la inmovilización de 16 motocicletas y la imposición de 28 comparendos.

    Con este resultado, la Alcaldía envía un mensaje claro a quienes utilizan negocios lícitos como fachada para ocultar actividades ilícitas: los operativos sorpresa continuarán en puntos estratégicos del Centro para asfixiar las rentas del “cosquilleo” y el atraco.

