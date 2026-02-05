¡A levantar Urabá! Gobernación lanza plan de recuperación tras declarar calamidad en 10 municipios de la subregión

Resumen: Tras las fuertes lluvias en Urabá, la Gobernación de Antioquia declaró calamidad pública en 10 municipios y lanzó un plan de recuperación que incluye entrega de más de 5.000 ayudas humanitarias, apoyo a cultivos afectados, obras viales y reactivación económica, con atención especial a las comunidades aisladas y a la protección de la población.

Ante la emergencia ocasionada por las recientes lluvias en Urabá, la Gobernación de Antioquia mantiene un seguimiento constante y acciones directas para atender a las comunidades afectadas. El Gobernador Andrés Julián se encuentra en San Juan de Urabá, uno de los municipios más golpeados por el fenómeno climático, acompañado por la alcaldesa Julia Esperanza Medrano y su equipo de trabajo, evaluando las medidas implementadas para garantizar la atención humanitaria y la recuperación de la región.

Según la Gobernación, cerca de 5 mil ayudas humanitarias han sido distribuidas en 10 de los 11 municipios de la subregión. La entrega se realiza tanto por vía terrestre, cuando es posible, como con apoyo de la Armada Nacional y la Fuerza Aérea, que han facilitado el acceso a corregimientos y zonas rurales sin conexión por carretera, incluyendo Arboletes y San Juan de Urabá. Adicionalmente, el Dagran gestiona el traslado de otras 1.500 ayudas para las familias afectadas.

El mandatario departamental explicó que el plan de acción de la Gobernación se enfoca en tres frentes: proteger la vida de las personas, garantizar la atención humanitaria de emergencia y mitigar riesgos a través de obras de infraestructura, sumado a la reactivación urgente de las actividades económicas.

El impacto de las lluvias también se ha sentido en el sector agrícola, con un balance preliminar de afectaciones en 6.900 hectáreas de cultivos, principalmente de plátano y pancoger. Para apoyar la recuperación productiva, la Gobernación implementará un plan de ayudas con kits de herramientas, insumos y equipos, que permitirá a los agricultores retomar sus labores de siembra.

En infraestructura, se mantienen activos 15 puntos priorizados de atención en vías, en coordinación con Invías y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluyendo la instalación de un puente metálico para garantizar la movilidad de las comunidades.

Hasta la fecha, 10 municipios de Urabá han declarado calamidad pública, lo que permitirá avanzar en sus Planes de Acción Específicos para la Recuperación (PAER), con la participación del Dagran en obras de mitigación y apoyo necesarias para la atención integral de la emergencia.

El Gobernador Andrés Julián reafirmó el compromiso de la Gobernación de Antioquia de permanecer en la zona con todos los recursos disponibles, asegurando atención inmediata a las familias afectadas y trabajando en la recuperación sostenible de la subregión.