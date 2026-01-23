¡Game over! Ni fue en España ni son españolas las denunciantes: Archivan demanda contra Julio iglesias

Resumen: Aunque las actuaciones se iniciaron para valorar la verosimilitud de los relatos de las mujeres, la Fiscalía determinó que no existe una base legal que permita a España ejercer soberanía jurídica sobre delitos supuestamente cometidos en el Caribe por personas no residentes.

Minuto30.com .- La batalla legal en España para el cantante Julio Iglesias ha terminado antes de llegar a los tribunales. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció este viernes el archivo definitivo de la denuncia presentada por dos extrabajadoras del artista, quienes lo acusaban de presuntas agresiones sexuales y vejaciones ocurridas en 2021.

Tras analizar las diligencias abiertas el pasado 5 de enero, el Ministerio Público concluyó que los tribunales españoles “carecen de competencia” para investigar los hechos, cerrando así la puerta a un proceso penal en el país ibérico.

Las razones del archivo: ¿Por qué España no puede juzgarlo?

La Fiscalía fue contundente al explicar que no se cumplen los requisitos legales para asumir la investigación por tres razones fundamentales:

Jurisdicción Territorial: Los hechos denunciados ocurrieron presuntamente en República Dominicana y Bahamas, fuera de las fronteras españolas.

Nacionalidad de las partes: Las denunciantes son extranjeras, lo que debilita el vínculo jurídico con la justicia de España.

Residencia del artista: El Ministerio Público subrayó que Julio Iglesias no reside en España ni mantiene en este país su centro de vida o actividad principal, independientemente de que posea propiedades inmobiliarias en territorio español.

“Sin base jurídica para seguir adelante”

Aunque las actuaciones se iniciaron para valorar la verosimilitud de los relatos de las mujeres, la Fiscalía determinó que no existe una base legal que permita a España ejercer soberanía jurídica sobre delitos supuestamente cometidos en el Caribe por personas no residentes.

“No se cumplen los requisitos legales para que España pueda asumir la investigación”, señala el documento oficial que decreta el archivo de las actuaciones.

¿Qué sigue para Julio Iglesias?

Este fallo llega apenas días después de que el propio Julio Iglesias hiciera públicos mensajes de cariño de las denunciantes para defender su honor. Con el archivo en España, la presión judicial disminuye drásticamente para el cantante de 82 años, aunque las denunciantes aún podrían intentar acudir a la justicia de los países donde ocurrieron los hechos (República Dominicana o Bahamas).

Por ahora, el intérprete de “Hey” y “Me olvidé de vivir” queda libre de cargos en su tierra natal, reafirmando lo que él mismo calificó como la “absoluta falsedad” de las acusaciones.

