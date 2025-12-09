Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Madrugada de accidentes en Bogotá: dos carros destruidos y edificio afectado en brutal choque en la NQS

La madrugada de este martes 9 de diciembre estuvo marcada por un fuerte accidente en el sur de Bogotá que dejó graves daños materiales y dos personas lesionadas.

El siniestro ocurrió hacia las 4:00 a.m. en la carrera 30 (avenida NQS) con calle 3, en la localidad de Puente Aranda, donde un automóvil terminó estrellándose directamente contra la fachada de un edificio donde funciona una droguería.

Según el reporte inicial de la Secretaría de Movilidad, en el incidente estuvieron involucrados un automóvil y una camioneta que colisionaron en la intersección. Tras el impacto, el automóvil se proyectó hacia el establecimiento y la camioneta terminó chocando contra un semáforo del sector. La violencia del golpe fue tal, que ambos vehículos quedaron prácticamente destruidos y catalogados como pérdida total.

Unidades de Tránsito, Bomberos y personal de emergencia llegaron al sitio para atender la situación. Las labores de retiro de escombros y limpieza de la vía se extendieron hasta las 6:00 a.m., hora en la que finalmente se restableció la movilidad en la zona.

Las autoridades reportaron que los dos conductores resultaron heridos y fueron trasladados a centros médicos, aunque no se han entregado detalles oficiales sobre su estado de salud.

Por ahora, las autoridades investigan las causas del accidente, incluyendo posibles excesos de velocidad o fallas en la vía.

