El pasado 17 de junio se confirmó la muerte de Sydney Petros Mabuza, conocido en el mundo como el mayor cazador de rinocerontes en Sudáfrica.

Según se pudo conocer, Mabuza fue asesinado dentro de su propio vehículo, según medios de ese país, cerca a un parqueadero en la provincia sudafricana Mpumalanga.

Sobre los hechos se conoció que a ‘Mr Big’, como también se le conoce, le habrían disparado al menos 15 veces, y que este murió cuando era trasladado a un centro médico.

Las autoridades confirmaron el homicidio e hicieron un llamado «a la comunidad de Hazyview para que nos ayude a localizar a los sospechosos responsables del tiroteo fatal».

Además, las autoridades añadieron que «el hombre recibió un disparo a plena luz del día en la ciudad, frente a la gente, y creemos que la gente ha visto y conoce a los sospechosos buscados. Pedimos al público que se ponga en contacto con la policía de forma anónima».

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ

