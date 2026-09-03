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Resumen: En Barbosa, Antioquia, fue capturado en flagrancia un presunto integrante del GAOr E36 por el delito de extorsión. Según las investigaciones, estaría relacionado con recientes acciones extorsivas contra comerciantes, ganaderos, campesinos y otros pobladores de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe. El operativo fue realizado por el Gaula Militar Valle de Aburrá y el CTI Gaula Antioquia.

¡Cayó señalado extorsionista! Lo capturaron en Barbosa y lo vinculan con cobros en tres municipios

Un operativo adelantado en Barbosa, Antioquia, terminó con la captura en flagrancia de un presunto integrante del GAOr E36, señalado de estar relacionado con recientes acciones de extorsión contra habitantes de varios municipios del norte del departamento.

El procedimiento fue realizado por soldados del Gaula Militar Valle de Aburrá, de la Cuarta Brigada, en coordinación con el CTI Gaula Antioquia. El hombre fue capturado por el delito de extorsión.

Investigado por acciones extorsivas en el norte de Antioquia

De acuerdo con las investigaciones, el capturado estaría relacionado con recientes acciones extorsivas que habrían afectado a comerciantes, ganaderos, campesinos y otros pobladores de Gómez Plata, Santa Rosa de Osos y Carolina del Príncipe.

Según la información entregada por las autoridades, estas actividades delictivas estarían afectando la seguridad y tranquilidad de las comunidades de estos municipios.

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El señalado fue detenido en flagrancia durante el operativo desarrollado en Barbosa. Las autoridades lo identifican como un presunto integrante del GAOr E36, dentro de las investigaciones que adelantan por las acciones de extorsión mencionadas.

Autoridades mantienen ofensiva contra la extorsión

El Gaula Militar Valle de Aburrá y el CTI Gaula Antioquia continúan con labores coordinadas para contrarrestar este tipo de delitos y avanzar en las investigaciones relacionadas con las estructuras que afectan a la población en diferentes zonas de Antioquia.

#LoÚltimo | En Barbosa, Antioquia, soldados del @GaulaMilitares Valle de Aburrá de la #CuartaBrigada, en coordinación con el CTI GAULA Antioquia, lograron la captura en flagrancia de un presunto integrante del GAOr E36, por el delito de extorsión. De acuerdo con las… pic.twitter.com/kL4qiit6Ev — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 3, 2026

Las autoridades también hicieron un llamado a las personas que sean víctimas o tengan conocimiento de hechos de extorsión para que realicen la respectiva denuncia a través de la Línea 147.

La información permitirá a las autoridades activar las investigaciones correspondientes y adelantar acciones contra quienes estén involucrados en este tipo de conductas delictivas.