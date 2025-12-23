Resumen: La Policía capturó en Andes a alias ‘Moga’, cabecilla de La Terraza, señalado de coordinar un homicidio múltiple de cuatro personas en marzo de 2025 y manejar las finanzas criminales en el Suroeste antioqueño.

¡Cayó el terror de Santa Rita! Cae alias ‘Moga’, el cerebro detrás de una masacre en Antioquia

En una operación liderada por la Seccional de Investigación Criminal SIJIN en el municipio de Andes, Antioquia, las autoridades lograron la captura de Juan Camilo, conocido en el mundo del hampa como alias ‘Moga.

Este sujeto es señalado como el cabecilla de zona del grupo delincuencial ‘La Terraza’ en el corregimiento de Santa Rita, donde ejercía un control territorial absoluto a punta de intimidaciones.

La caída de este criminal es un alivio para la comunidad, especialmente porque se le atribuye la autoría intelectual de una masacre ocurrida el pasado 18 de marzo de 2025 en el sector La Clara.

En ese hecho, cuatro personas perdieron la vida en un ataque que conmocionó a la región y que, según las investigaciones, fue coordinado directamente por alias ‘Moga’ como parte de su estrategia para dinamizar acciones criminales en la subregión.

Las labores de inteligencia, que se extendieron por más de seis meses, revelaron que el capturado no solo ordenaba homicidios selectivos, sino que también manejaba las finanzas ilícitas de la estructura y realizaba tareas de vigilancia para asegurar el movimiento de sus sicarios.

Para lograr su captura, los investigadores utilizaron técnicas avanzadas como interceptaciones telefónicas, interrogatorios y reconocimientos fotográficos, logrando reunir las pruebas necesarias para que un juez emitiera la orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de homicidio.

Con este resultado, enmarcado en la estrategia “Actuando por Antioquia”, la Policía Nacional reafirma su compromiso de desmantelar las estructuras que afectan la seguridad y convivencia ciudadana.

