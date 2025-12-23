La salida de Washington Aguerre del DIM ha generado revuelo, no solo por su partida, sino por las revelaciones que el guardameta hizo a la prensa uruguaya tras confirmarse su regreso a Peñarol.

Sigue al canal de WhatsApp del DIM

En sus primeras declaraciones, el portero dejó claro que su llegada al fútbol colombiano hace un año no fue precisamente su primera opción, admitiendo con sinceridad que su deseo inicial siempre fue permanecer en el club de sus amores en Uruguay.

“En primer lugar, no quería ni irme de Peñarol. Quería quedarme, pero bueno, pasaron cosas”, confesó Aguerre, sugiriendo que factores externos forzaron su salida hacia el “Poderoso” en su momento.

Sin embargo, el arquero matizó sus palabras asegurando que “no hay mal que por bien no venga”, mostrándose entusiasmado por este nuevo ciclo en el equipo “Carbonero”, donde firmó un contrato por dos años con opción a uno adicional.

En cuanto a su salida del DIM, Aguerre utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida a la institución.

¿Llegó al DIM obligado o qué? Aguerre confesó que no quería ni irse de Peñarol

El portero destacó que se marcha con la “frente en alto”, agradeciendo profundamente el apoyo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los utileros.

No obstante, llamó poderosamente la atención que en su comunicado omitiera por completo a los directivos del club antioqueño, lo que ha despertado especulaciones sobre posibles asperezas en su relación con la cúpula administrativa.

Finalmente, el uruguayo tuvo palabras de máxima admiración para la fanaticada roja, calificándola como “la mejor hinchada del país” y asegurando que se marcha como un seguidor más del equipo.

Pese a la nostalgia por su accidentada salida de Uruguay hace un año, Aguerre cerró su etapa en Medellín con gratitud hacia el “Pueblo Poderoso”, mientras se prepara para reencontrarse con sus compañeros y defender nuevamente el arco de Peñarol.

Washington Aguerre habló en exclusiva sobre su llegada ya confirmada a Peñarol: “Me llamó Diego y estaba feliz de contar conmigo”. pic.twitter.com/1Kz6bOS82V — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) December 23, 2025

Más noticias del DIM