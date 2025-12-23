Minuto30
    ¿Llegó al DIM obligado o qué? Aguerre confesó que no quería ni irse de Peñarol
    Washington Aguerre regresa a Peñarol tras confesar que nunca quiso dejar Uruguay, desatando polémica por su tensa salida del DIM. Foto: DIM
    Resumen: La salida de Washington Aguerre del Independiente Medellín ha estado marcada por la polémica tras confesar que su llegada al club colombiano hace un año no fue su elección inicial, ya que su deseo era permanecer en Peñarol. Aunque el portero uruguayo se despidió del "Poderoso" con un emotivo mensaje de agradecimiento hacia sus compañeros y la afición —a la que calificó como la mejor del país—, llamó la atención la omisión total de los directivos en su adiós, lo que sugiere tensiones administrativas. Ahora, Aguerre regresa al club de sus amores con un contrato de dos años, cerrando un ciclo en Colombia donde, pese a su sinceridad sobre su origen, asegura irse con la frente en alto y como un seguidor más del equipo rojo.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La salida de Washington Aguerre del DIM ha generado revuelo, no solo por su partida, sino por las revelaciones que el guardameta hizo a la prensa uruguaya tras confirmarse su regreso a Peñarol.

    En sus primeras declaraciones, el portero dejó claro que su llegada al fútbol colombiano hace un año no fue precisamente su primera opción, admitiendo con sinceridad que su deseo inicial siempre fue permanecer en el club de sus amores en Uruguay.

    “En primer lugar, no quería ni irme de Peñarol. Quería quedarme, pero bueno, pasaron cosas”, confesó Aguerre, sugiriendo que factores externos forzaron su salida hacia el “Poderoso” en su momento.

    Sin embargo, el arquero matizó sus palabras asegurando que “no hay mal que por bien no venga”, mostrándose entusiasmado por este nuevo ciclo en el equipo “Carbonero”, donde firmó un contrato por dos años con opción a uno adicional.

    En cuanto a su salida del DIM, Aguerre utilizó sus redes sociales para dedicar un emotivo mensaje de despedida a la institución.

    El portero destacó que se marcha con la “frente en alto”, agradeciendo profundamente el apoyo de sus compañeros, el cuerpo técnico y los utileros.

    No obstante, llamó poderosamente la atención que en su comunicado omitiera por completo a los directivos del club antioqueño, lo que ha despertado especulaciones sobre posibles asperezas en su relación con la cúpula administrativa.

    Finalmente, el uruguayo tuvo palabras de máxima admiración para la fanaticada roja, calificándola como “la mejor hinchada del país” y asegurando que se marcha como un seguidor más del equipo.

    Pese a la nostalgia por su accidentada salida de Uruguay hace un año, Aguerre cerró su etapa en Medellín con gratitud hacia el “Pueblo Poderoso”, mientras se prepara para reencontrarse con sus compañeros y defender nuevamente el arco de Peñarol.

    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

