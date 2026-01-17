¡Frenazo al urbanismo ilegal en Usme! Dos capturados y maquinaria incautada en zonas protegidas

Resumen: En Usme, dos personas fueron capturadas y maquinaria amarilla incautada durante operativos que detectaron construcciones y movimientos de tierra ilegales en áreas protegidas. Las intervenciones ilegales representan un riesgo para la biodiversidad y el ordenamiento territorial, mientras continúan los esfuerzos para prevenir daños al ecosistema.

La localidad de Usme, al sur de Bogotá, fue escenario de operativos de control urbanístico que dejaron como resultado la captura de dos personas y la incautación de maquinaria amarilla utilizada para intervenciones ilegales en zonas protegidas. Las acciones se desarrollaron en los sectores Agroparque Los Soches y Agroparque La Requilina, ambos reconocidos por su valor ambiental y paisajístico.

En Agroparque Los Soches, personal de la Alcaldía Local de Usme, junto con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Policía de Bogotá y su grupo de Carabineros, atendieron una alerta temprana que señalaba movimientos de tierra realizados con una mini retroexcavadora. Tras verificar las coordenadas de la intervención en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la Línea Base Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se confirmó que las actividades se realizaban dentro de áreas protegidas.

El caso fue tipificado como urbanismo ilegal, conforme al artículo 318 del Código Penal. La Policía capturó al responsable de la obra y la maquinaria quedó bajo custodia de la Alcaldía Local, asegurando la preservación de la zona y el cumplimiento de la normativa ambiental y urbanística.

Simultáneamente, en el Agroparque La Requilina, sector del Uval y reconocido como paisaje sostenible por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), se detectaron construcciones sin licencia y trazados de vía realizados con maquinaria amarilla. La intervención contó con el acompañamiento técnico y jurídico de la Alcaldía Local, garantizando la documentación adecuada de las acciones y la protección del ecosistema. En este operativo también se capturaron los responsables y se incautó la maquinaria.

Desde inicios de 2026 se han llevado a cabo acciones de control urbano y ambiental en Usme con el objetivo de proteger áreas de reserva y prevenir intervenciones irregulares que afecten los ecosistemas. Las intervenciones ilegales continúan representando un riesgo para la biodiversidad y el ordenamiento territorial de la localidad.

La Alcaldía Local hizo un llamado a la comunidad para mantenerse vigilante frente a actividades sospechosas y respetar las zonas protegidas. El cuidado del territorio es tarea de todos y su preservación asegura la sostenibilidad de los paisajes, la biodiversidad y la seguridad de los habitantes de Usme.