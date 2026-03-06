Resumen: Una mujer conocida como ‘La Reina del Cosquilleo’ fue capturada en el barrio Engativá Pueblo, en Bogotá, luego de que presuntamente intentara robar 2 millones de pesos de la caja registradora de un establecimiento comercial aprovechando un descuido de la dueña. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad y, tras la alerta de la víctima y de la ciudadanía, la Policía logró interceptarla y recuperar el dinero. La implicada, quien tiene más de 10 anotaciones judiciales por hurto agravado, fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Cayó reconocida ladrona en Bogotá: tenía 10 anotaciones y acababa de saquear una caja registradora

La Policía capturó en Bogotá a una mujer conocida como ‘La Reina del Cosquilleo’, señalada de intentar robar dinero en efectivo de un establecimiento comercial en el barrio Engativá Pueblo. La detención se produjo luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades tras notar el comportamiento sospechoso de la implicada dentro del local.

De acuerdo con la información conocida, la mujer ingresó al negocio y aprovechó un momento de descuido de la propietaria para acercarse a la caja registradora. Las cámaras de seguridad del lugar registraron el instante en el que abrió la caja y tomó dinero en efectivo que se encontraba en su interior.

Cuando la dueña del establecimiento notó lo ocurrido, informó de inmediato a las autoridades. Gracias a la alerta ciudadana y al reporte emitido por la central de radio de la Policía, uniformados llegaron rápidamente al lugar y lograron interceptar a la mujer.

Eso le podría interesar: ¡Fin a tres años de delitos! Capturan a ‘El Lobo’ y ‘Camilo’, presuntos integrantes de ‘Los Seguros’ en Bogotá

Durante el procedimiento, los policías recuperaron dos millones de pesos en efectivo, que habían sido sustraídos del establecimiento. La sospechosa fue capturada en el lugar de los hechos y posteriormente trasladada para quedar a disposición de las autoridades competentes.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Según información oficial, la mujer cuenta con más de diez anotaciones judiciales por el delito de hurto agravado, antecedentes que hacen parte de su historial dentro de procesos relacionados con robos.

Las autoridades indicaron que el caso quedó en manos de las instancias judiciales correspondientes, donde se adelantará el proceso para definir su situación legal tras la captura.

En lo corrido de 2026, la Policía ha reportado 1.645 capturas por hurto en Bogotá, como parte de las acciones adelantadas para enfrentar este delito en distintos puntos de la ciudad.

Desde la Secretaría de Seguridad también reiteraron el llamado a la ciudadanía para que reporte cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la Línea 123, con el fin de facilitar la reacción de las autoridades y fortalecer las acciones de control en la capital.