¡Bogotá pide más policías! Galán advierte que la ciudad no da abasto

Resumen: La seguridad en Bogotá vuelve al centro del debate. Desde la Alcaldía hacen un llamado urgente por más capacidades.

La necesidad de más policías en Bogotá volvió a ser tema central en el debate de seguridad, luego de que el alcalde Carlos Fernando Galán advirtiera que la capital enfrenta un déficit significativo de uniformados frente a su tamaño poblacional.

Durante la inauguración de un nuevo punto de vigilancia en la ciudad, el mandatario aseguró que Bogotá requeriría al menos 8.000 policías adicionales para responder de manera más efectiva a las problemáticas de seguridad. Según explicó, la capital tiene uno de los niveles más bajos de pie de fuerza por cada 100.000 habitantes en el país.

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Aunque destacó el trabajo que realiza la Policía Metropolitana de Bogotá, Galán señaló que el número de efectivos sigue siendo insuficiente y que el ritmo de incorporación de nuevos uniformados debería superar al de quienes salen de la institución.

El alcalde también hizo referencia al contexto nacional, indicando que el país aún enfrenta dinámicas de conflicto que exigen un fortalecimiento integral de las capacidades de la Fuerza Pública. En ese sentido, insistió en la necesidad de una estrategia que no solo involucre a los policías, sino también a entidades como la Fiscalía y la Rama Judicial.

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Por su parte, desde la Secretaría de Seguridad de Bogotá se planteó que el crimen en la ciudad está conectado con economías ilegales en otras regiones del país, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada a nivel nacional.

Finalmente, el alcalde reiteró el llamado a que el próximo gobierno impulse una política más robusta en materia de seguridad, que permita enfrentar de manera estructural los delitos que afectan a la capital.

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