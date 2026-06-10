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Resumen: Autoridades activan plan candado en El Poblado, Medellín, capturando a dos adultos y aprehendiendo a dos menores tras robar un local comercial.

¡Los atraparon en plena huida! Dos adultos y dos menores fueron capturados tras asaltar negocio en El Poblado

Gracias a un trabajo articulado entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, las patrullas del cuadrante lograron la captura en flagrancia de dos adultos y la aprehensión de dos menores de edad.

Los cuatro implicados fueron interceptados pocos minutos después de haber perpetrado un asalto a mano armada contra un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Las Vegas, en El Poblado, desatando una persecución que terminó con su captura.

El reporte de orden público indica que los delincuentes ingresaron de manera violenta al local comercial y, utilizando una pistola con características de arma traumática, intimidaron a los trabajadores y clientes para despojarlos de sus pertenencias.

Tras recibir el denuncio inmediato a través de la línea de emergencias 123, la central de radio activó un estricto plan candado en las vías periféricas de la comuna 14.

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El despliegue de las unidades policiales, apoyado por las características físicas suministradas por los afectados, permitió cerrarle el paso a los sospechosos a la altura de la carrera 43A con la calle 12.

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Durante la requisa de control, los uniformados lograron la recuperación de 200.000 pesos en efectivo y dos teléfonos celulares de alta gama que habían sido hurtados momentos antes, además de la incautación de la pistola utilizada para cometer el ilícito.

Los dos adultos detenidos deberán responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego e instrumentalización de menores para la comisión de delitos.

Tanto los capturados como los adolescentes aprehendidos fueron puestos de inmediato a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la legalización de su captura.

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