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Resumen: Un operativo conjunto en El Santuario terminó con la captura en flagrancia de un presunto integrante de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo, señalado por tráfico de estupefacientes. Durante el allanamiento fueron incautados 435 cigarrillos de marihuana, 12 bolsas de base de coca, 122 bolsas de clorhidrato de cocaína y un teléfono celular.

Cayó presunto integrante del Clan del Golfo con marihuana y cocaína en El Santuario

Un operativo conjunto de las autoridades terminó con la captura en flagrancia de un hombre señalado de pertenecer a una estructura del Clan del Golfo, durante un procedimiento realizado en el municipio de El Santuario, Antioquia.

La acción fue desarrollada por el GAULA Militar Oriente, el Batallón de Policía Militar N.° 4 de la Cuarta Brigada, el CTI de Rionegro y unidades de SIJIN de la Policía de Antioquia.

El procedimiento correspondió a un allanamiento que permitió ubicar al señalado y encontrar diferentes sustancias que, de acuerdo con la información entregada por las autoridades, estarían relacionadas con el delito de tráfico de estupefacientes.

Según el reporte oficial, la persona capturada sería un presunto integrante de la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo.

Esto encontraron durante el procedimiento

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron diferentes elementos que quedaron a disposición del procedimiento judicial.

En total fueron encontrados:

435 cigarrillos de marihuana.

12 bolsas de base de coca.

122 bolsas de clorhidrato de cocaína.

Un teléfono celular.

La operación permitió además que la captura se realizara en flagrancia, de acuerdo con el reporte de las instituciones que participaron en el procedimiento.

La actuación estuvo acompañada por organismos de investigación judicial, entre ellos el CTI de Rionegro y la SIJIN de la Policía de Antioquia, junto con las unidades militares que participaron en el allanamiento.

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Operativo conjunto en El Santuario

El procedimiento se desarrolló en el municipio de El Santuario, en el Oriente antioqueño, mediante la coordinación entre las autoridades militares y de Policía.

El GAULA Militar Oriente, el Batallón de Policía Militar N.° 4 de la Cuarta Brigada, el CTI Rionegro y la SIJIN de la Policía de Antioquia participaron en las acciones que llevaron a la captura y a la incautación de las sustancias.

De acuerdo con la información suministrada, el detenido es señalado de tener vínculos con la subestructura Gener Morales, perteneciente al Clan del Golfo.

La captura se produjo en el marco de la investigación por el presunto delito de tráfico de estupefacientes, mientras que las sustancias y el teléfono celular fueron incautados durante el allanamiento.

Las autoridades no entregaron en la información conocida detalles adicionales sobre la identidad del capturado, la cantidad exacta de droga representada en peso o el destino que tendría el material encontrado.

Tras la captura, el señalado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente por los hechos investigados.