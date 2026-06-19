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    Colisión en la diagonal 92 deja una persona muerta en Bogotá

    Un accidente de tránsito en Bogotá dejó una persona fallecida y otro hecho similar generó congestión en Suba.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Colisión en la diagonal 92 deja una persona muerta en Bogotá
    Foto de X @BogotaTransito.
    Colisión en la diagonal 92 deja una persona muerta en Bogotá

    Resumen: El accidente de tránsito en Bogotá dejó una víctima fatal en la diagonal 92 y otro volcamiento en Suba. Autoridades reportan afectaciones viales y atención de emergencias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El más reciente caso de accidente de tránsito se registró en la mañana de este viernes 19 de junio en el nororiente de la capital, según informó la Secretaría de Movilidad. En este nuevo accidente, una persona perdió la vida en medio de la jornada vial.

    El hecho ocurrió en la diagonal 92 con transversal 17, en sentido occidente–oriente, donde se presentó un choque entre un vehículo particular y un motociclista.

    De acuerdo con el reporte oficial, el motociclista falleció en el lugar del accidente de tránsito, lo que generó complicaciones en la movilidad del sector mientras avanzaban las labores de atención.

    Unidades de criminalística hicieron presencia para adelantar el levantamiento del cuerpo, proceso que ocasionó congestión en la zona durante varias horas.

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    Según la información preliminar, la víctima fatal sería una mujer, dato que deberá ser confirmado por las autoridades competentes.

    Hacia las 8:43 de la mañana, la Secretaría de Movilidad informó la finalización de las labores judiciales y la normalización progresiva del tráfico en el punto del accidente de tránsito, al tiempo que expresó su solidaridad con los familiares de la persona fallecida.

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    De manera paralela, en otro sector de la ciudad se registró un segundo accidente en la Autopista Norte con calle 196, en la localidad de Suba, donde una camioneta se volcó en sentido norte–sur.

    Este hecho también generó congestión vehicular mientras se adelantaban las labores de atención por parte de los organismos de tránsito.


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