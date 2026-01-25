Resumen: Un operativo de la Policía en el centro de Bogotá permitió recuperar 24 celulares robados, algunos manipulados para su reventa, encontrados en carretillas y establecimientos informales. La acción, parte de una estrategia para combatir el hurto de móviles, resalta la importancia de denunciar estos delitos, ya que la falta de reporte dificulta la recuperación de los dispositivos.

¡Cayó la caleta! 24 celulares recuperados y locales intervenidos en ofensiva contra el hurto en Bogotá

Un operativo de control adelantado en el centro de Bogotá permitió sacar del mercado ilegal 24 teléfonos móviles que habían sido hurtados y posteriormente alterados para su reventa. Los dispositivos estaban ocultos tanto en carretillas de comercio informal como en establecimientos dedicados a la venta de accesorios y equipos usados.

La acción fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con entidades distritales, como parte de las estrategias para combatir el hurto de celulares y frenar su comercialización irregular en zonas de alta circulación comercial.

Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron más de 70 equipos móviles. En este proceso se detectaron dispositivos con manipulación en sus terminales, además de reportes activos por hurto. Llamó la atención de los investigadores que varios de los celulares recuperados no habían sido denunciados formalmente por sus propietarios, lo que dificulta su rastreo y recuperación.

Según información oficial, estos controles hacen parte de una ofensiva sostenida contra este delito que, en lo corrido de 2026, ha permitido una disminución del 20 % en los casos de hurto de celulares en la capital. En ese mismo periodo, las autoridades han logrado recuperar 122 dispositivos móviles.

Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien el hurto de sus teléfonos, ya que el reporte oportuno evita que los equipos ingresen a circuitos ilegales de venta y facilita su recuperación.

Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier hecho sospechoso o delictivo puede ser informado a través de la Línea 123, como parte del trabajo conjunto entre comunidad e instituciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.