Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Domingo:
Pico y Placa Medellín Domingo:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Cayó la caleta! 24 celulares recuperados y locales intervenidos en ofensiva contra el hurto en Bogotá

    La operación evidenció que varios dispositivos habían sido alterados y no estaban denunciados, dificultando su rastreo.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Cayó la caleta! 24 celulares recuperados y locales intervenidos en ofensiva contra el hurto en Bogotá
    Foto: Secretaría Distrital de Seguridad
    ¡Cayó la caleta! 24 celulares recuperados y locales intervenidos en ofensiva contra el hurto en Bogotá

    Resumen: Un operativo de la Policía en el centro de Bogotá permitió recuperar 24 celulares robados, algunos manipulados para su reventa, encontrados en carretillas y establecimientos informales. La acción, parte de una estrategia para combatir el hurto de móviles, resalta la importancia de denunciar estos delitos, ya que la falta de reporte dificulta la recuperación de los dispositivos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un operativo de control adelantado en el centro de Bogotá permitió sacar del mercado ilegal 24 teléfonos móviles que habían sido hurtados y posteriormente alterados para su reventa. Los dispositivos estaban ocultos tanto en carretillas de comercio informal como en establecimientos dedicados a la venta de accesorios y equipos usados.

    La acción fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con entidades distritales, como parte de las estrategias para combatir el hurto de celulares y frenar su comercialización irregular en zonas de alta circulación comercial.

    Durante la intervención, las autoridades inspeccionaron más de 70 equipos móviles. En este proceso se detectaron dispositivos con manipulación en sus terminales, además de reportes activos por hurto. Llamó la atención de los investigadores que varios de los celulares recuperados no habían sido denunciados formalmente por sus propietarios, lo que dificulta su rastreo y recuperación.

    Esto le podría interesar: ¿Fosa de perros en la NQS? Autoridades desmienten rumores y revelan la verdad tras los restos hallados

    Según información oficial, estos controles hacen parte de una ofensiva sostenida contra este delito que, en lo corrido de 2026, ha permitido una disminución del 20 % en los casos de hurto de celulares en la capital. En ese mismo periodo, las autoridades han logrado recuperar 122 dispositivos móviles.

    Desde la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron la importancia de que las víctimas denuncien el hurto de sus teléfonos, ya que el reporte oportuno evita que los equipos ingresen a circuitos ilegales de venta y facilita su recuperación.

    Finalmente, las autoridades recordaron a la ciudadanía que cualquier hecho sospechoso o delictivo puede ser informado a través de la Línea 123, como parte del trabajo conjunto entre comunidad e instituciones para fortalecer la seguridad en la ciudad.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.