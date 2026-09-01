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Resumen: Alias ‘Pirry’, señalado como uno de los cabecillas de El Mesa, fue capturado en España tras una búsqueda internacional. El hombre, quien tenía circular roja de Interpol, es señalado de determinar la masacre de siete personas en Rionegro y de otros delitos. La Gobernación de Antioquia ofrecía $250 millones por información que permitiera su captura.

¡Cayó en España! Capturan a alias ‘Pirry’, uno de los criminales más buscados de Antioquia

Alias ‘Pirry’, señalado como uno de los cabecillas del grupo de delincuencia organizada El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia, fue capturado en España, según informó el gobernador Andrés Julián Rendón a través de su cuenta de X.

El procedimiento se realizó en coordinación con la Policía de España. El hombre tenía una circular roja de Interpol, por lo que era buscado internacionalmente.

En su publicación, Rendón destacó el resultado y señaló:

“Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia”.

Según la información entregada por el mandatario, alias ‘Pirry’ es señalado como el determinador de la masacre de siete personas ocurrida en Rionegro. Además, estaría relacionado con investigaciones por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para delinquir y tráfico internacional de estupefacientes.

Señalado de liderar expansión de El Mesa

De acuerdo con Rendón, alias ‘Pirry’ habría liderado la expansión de El Mesa en el Oriente antioqueño, donde la organización tiene presencia.

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El gobernador también cuestionó la categorización actual de esta estructura y sostuvo que estaría pendiente su recategorización como Grupo Armado Organizado (GAO), lo que permitiría a las Fuerzas Militares emplear todo su poder de fuego contra este tipo de organizaciones.

“En mora de ser recategorizado como un grupo armado organizado- GAO- que puede recibir todo el poder de fuego -incluyendo bombardeos- de las FFMM”.

Antioqueños: cayó alias Pirry, uno de los cabecillas de El Mesa y uno de los criminales más buscados de Antioquia. Es señalado de ser el determinador de la masacre de 7 personas en Rionegro. También de delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, concierto para… pic.twitter.com/1ivjaGIDPc — Andrés Julián (@AndresJRendonC) September 1, 2026

Ofrecían $250 millones por información

La Gobernación de Antioquia había ofrecido una recompensa de 250 millones de pesos por información que permitiera ubicar y capturar a alias ‘Pirry’.

Su captura se produjo finalmente en España, en el marco de la coordinación entre las autoridades de ambos países, poniendo fin a la búsqueda internacional del señalado integrante de El Mesa.

El resultado fue dado a conocer públicamente por el gobernador Andrés Julián Rendón, quien destacó que el capturado hacía parte del grupo de personas más buscadas de Antioquia y que sobre él pesaban señalamientos por su presunta participación en hechos criminales, entre ellos la masacre de siete personas en Rionegro.