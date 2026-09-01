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Resumen: El Juzgado Primero Penal del Circuito de Caldas condenó a 114 meses de prisión al sacerdote Luis Ernesto Valencia por abusar de un menor de 12 años.

Condenaron a sacerdote en Antioquia por abuso de un menor de 12 años

Un fallo del Juzgado Primero Penal del Circuito del municipio de Caldas, en el departamento de Antioquia, determinó una pena de 114 meses de prisión, equivalentes a nueve años y seis meses de cárcel, contra el sacerdote Luis Ernesto, tras hallarlo responsable del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado.

La decisión judicial dejó en evidencia el actuar delictivo del sacerdote, quien vulneró los derechos de una víctima de apenas 12 años de edad.

El despacho judicial fue enfático al negar los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena o la concesión de detención domiciliaria.

En consecuencia, el ordenamiento establece que el condenado deberá purgar la totalidad del tiempo en un centro carcelario bajo la custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

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Sumado a la privación de la libertad, el fallo incluyó sanciones accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y la prohibición expresa de acercarse o contactar al afectado y a su grupo familiar durante el mismo lapso de la condena.

El caso ha generado amplia indignación social y señalamientos por parte de los denunciantes, quienes indicaron ante medios de comunicación que el hoy procesado habría contado con presunto encubrimiento por un obispo.

No obstante, las autoridades precisaron que estas acusaciones corresponden a los testimonios recogidos en la investigación y se tramitan de manera independiente al proceso criminal fallado.

La orden de encarcelamiento contra el sacerdote se hará efectiva una vez la sentencia quede ejecutoriada e integrada en firme.

Este pronunciamiento judicial se suma a recientes decisiones de altas cortes colombianas contra líderes religiosos implicados en agresiones contra la infancia, reafirmando que el fuero o el rango institucional no representan impunidad frente a delitos cometidos contra niños, niñas y adolescentes.gado no aceptó.

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