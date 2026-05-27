Resumen: La Policía capturó en la localidad de Santa Fe, en Bogotá, a un hombre de 32 años señalado de hurtar a un taxista mediante intimidación con arma de fuego. El operativo se dio tras una alerta ciudadana y permitió su interceptación luego de una persecución en la zona. Durante el procedimiento le fue hallado un arma y más de 12 celulares presuntamente relacionados con otros hurtos, por lo que fue dejado a disposición de las autoridades competentes.

¡Cayó en Santa Fe! Capturan a hombre con más de 12 celulares robados tras asalto a taxista

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó en la localidad de Santa Fe a un hombre de 32 años señalado de participar en el hurto de celulares, en un procedimiento que se originó tras una alerta ciudadana y labores de patrullaje en el sector de la carrera 12 con calle 16.

De acuerdo con el reporte oficial, los uniformados ubicaron al sospechoso luego de que ciudadanos lo persiguieran tras un robo cometido minutos antes. La intervención permitió interceptarlo pocas cuadras después, donde fue identificado como el presunto responsable del hecho.

El caso estaría relacionado con el hurto a un conductor de taxi, a quien el señalado habría solicitado un servicio de transporte y, al llegar al destino, lo habría intimidado con un arma para despojarlo de dos teléfonos celulares.

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Durante el procedimiento de registro, las autoridades también encontraron un arma en su poder y varios dispositivos móviles adicionales dentro de un bolso que llevaba consigo. En total, fueron hallados más de una decena de celulares que no pertenecían al capturado ni a la víctima inicial.

Creyó que tenía todo bajo control después de hurtarle a un conductor de taxi dos celulares en #SantaFe. Pretendía caminar alerta, pero solo corrió hacia su captura. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Además, le fueron hallados 12 celulares, presuntamente, de otros hechos de hurto en la localidad. pic.twitter.com/cEf6BPRGQG — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 27, 2026

Al lugar de la captura llegó el taxista afectado, quien reconoció plenamente al señalado como autor del hurto, lo que permitió avanzar en su judicialización. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por los hechos.

Según la información de la Policía, el capturado cuenta con antecedentes judiciales por delitos como concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la seguridad en la ciudad y facilitar la reacción de las unidades policiales en terreno.