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Resumen: En un operativo en el centro de Bogotá, las autoridades incautaron 17 computadores y otros equipos tecnológicos como drones, consolas y un monitor que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia. Las inspecciones se realizaron en varios establecimientos comerciales, donde también se verificaron seriales y sistemas de identificación. Uno de los locales fue suspendido temporalmente, mientras los elementos quedaron a disposición de las autoridades para determinar su origen y posibles vínculos con hurto o receptación.

¡Cayó el negocio ilegal! Incautan drones, consolas y 17 portátiles listos para la venta en el centro de Bogotá

Las autoridades en Bogotá adelantaron un nuevo operativo de control en el centro de la ciudad que dejó como resultado la incautación de varios equipos tecnológicos que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia. Entre los elementos hallados se encuentran 17 computadores portátiles que estaban exhibidos y listos para su venta en establecimientos comerciales dedicados a la compra y comercialización de tecnología.

La intervención se llevó a cabo en la carrera Décima con calle Novena, en la localidad de La Candelaria, donde uniformados de la Sijín de la Policía de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizaron inspecciones en distintos locales del sector.

El objetivo del procedimiento fue verificar la legalidad de los productos ofrecidos al público y prevenir delitos relacionados con el hurto y la receptación.

Durante las revisiones, los investigadores inspeccionaron seriales, documentos de soporte y sistemas de identificación de los dispositivos, además de revisar vitrinas, bodegas y zonas de exhibición donde se encontraban los equipos electrónicos.

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Otros elementos incautados durante los controles

Además de los computadores portátiles, las autoridades encontraron otros dispositivos sin respaldo de legalidad, entre ellos un dron, una consola de videojuegos y un monitor. Todos estos elementos fueron incautados y quedaron bajo custodia mientras avanzan las verificaciones para determinar si tienen algún tipo de reporte por hurto o si están vinculados a investigaciones por receptación.

En compraventas de la Décima fueron incautados 17 computadores, un dron, una consola de videojuegos, entre otros elementos que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad Pilas, comprar elementos hurtados es un delito y fortalece las economías criminales.… pic.twitter.com/rQpBXnNf8I — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) May 26, 2026

En total, fueron inspeccionados seis establecimientos comerciales durante el operativo. Como resultado de estas acciones, uno de los locales fue suspendido de manera temporal debido a irregularidades en su funcionamiento.

Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en diferentes puntos de la ciudad donde se comercializan equipos tecnológicos, con el fin de frenar las cadenas ilegales asociadas al robo y venta de dispositivos electrónicos.

Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia oportuna es clave para el desarrollo de las investigaciones y la aplicación de sanciones correspondientes.