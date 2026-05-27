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    ¡Cayó el negocio ilegal! Incautan drones, consolas y 17 portátiles listos para la venta en el centro de Bogotá

    Durante el operativo, las autoridades hallaron equipos sin documentos que acreditaran su procedencia en varios comercios.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Cayó el negocio ilegal! Incautan drones, consolas y 17 portátiles listos para la venta en el centro de Bogotá
    Foto: Secretaría de Seguridad
    ¡Cayó el negocio ilegal! Incautan drones, consolas y 17 portátiles listos para la venta en el centro de Bogotá

    Resumen: En un operativo en el centro de Bogotá, las autoridades incautaron 17 computadores y otros equipos tecnológicos como drones, consolas y un monitor que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia. Las inspecciones se realizaron en varios establecimientos comerciales, donde también se verificaron seriales y sistemas de identificación. Uno de los locales fue suspendido temporalmente, mientras los elementos quedaron a disposición de las autoridades para determinar su origen y posibles vínculos con hurto o receptación.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Las autoridades en Bogotá adelantaron un nuevo operativo de control en el centro de la ciudad que dejó como resultado la incautación de varios equipos tecnológicos que no contaban con documentos que acreditaran su procedencia. Entre los elementos hallados se encuentran 17 computadores portátiles que estaban exhibidos y listos para su venta en establecimientos comerciales dedicados a la compra y comercialización de tecnología.

    La intervención se llevó a cabo en la carrera Décima con calle Novena, en la localidad de La Candelaria, donde uniformados de la Sijín de la Policía de Bogotá, en coordinación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, realizaron inspecciones en distintos locales del sector.

    El objetivo del procedimiento fue verificar la legalidad de los productos ofrecidos al público y prevenir delitos relacionados con el hurto y la receptación.

    Durante las revisiones, los investigadores inspeccionaron seriales, documentos de soporte y sistemas de identificación de los dispositivos, además de revisar vitrinas, bodegas y zonas de exhibición donde se encontraban los equipos electrónicos.

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    Otros elementos incautados durante los controles

    Además de los computadores portátiles, las autoridades encontraron otros dispositivos sin respaldo de legalidad, entre ellos un dron, una consola de videojuegos y un monitor. Todos estos elementos fueron incautados y quedaron bajo custodia mientras avanzan las verificaciones para determinar si tienen algún tipo de reporte por hurto o si están vinculados a investigaciones por receptación.

    En total, fueron inspeccionados seis establecimientos comerciales durante el operativo. Como resultado de estas acciones, uno de los locales fue suspendido de manera temporal debido a irregularidades en su funcionamiento.

    Las autoridades señalaron que este tipo de intervenciones continuarán realizándose en diferentes puntos de la ciudad donde se comercializan equipos tecnológicos, con el fin de frenar las cadenas ilegales asociadas al robo y venta de dispositivos electrónicos.

    Finalmente, hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa o hechos delictivos a través de la Línea de Emergencias 123, resaltando que la denuncia oportuna es clave para el desarrollo de las investigaciones y la aplicación de sanciones correspondientes.


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