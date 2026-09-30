¡Cayó en Rionegro! Mujer requerida en EE. UU. fue capturada por fraude electrónico

Resumen: Una mujer requerida por las autoridades judiciales de Estados Unidos fue capturada en Rionegro, Antioquia, durante un operativo conjunto del Gaula Militar, el Ejército y el CTI de la Fiscalía. La detenida es investigada por delitos relacionados con fraude electrónico y, en Colombia, por su presunta participación en concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios, además de una posible vinculación con recursos provenientes de economías ilícitas asociadas al Clan del Golfo.

Una mujer requerida por las autoridades judiciales de Estados Unidos fue capturada en Rionegro, Antioquia, durante un operativo en el que participaron tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada, integrantes del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 del Ejército y funcionarios del CTI de la Fiscalía.

La captura se produjo en el marco de una investigación relacionada con delitos de fraude electrónico. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la mujer también es investigada en Colombia por su presunta participación en diferentes actividades delictivas.

Investigación en Colombia

Según el reporte oficial, en Colombia la capturada sería investigada por su presunta participación en delitos como concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y delitos tributarios.

Las autoridades también señalan que estaría vinculada al manejo de recursos provenientes de economías ilícitas asociadas al Clan del Golfo. El reporte no entrega detalles sobre las operaciones específicas que se le atribuyen ni precisa el monto de los recursos que estarían relacionados con la investigación.

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La mujer era requerida por autoridades judiciales estadounidenses por delitos relacionados con fraude electrónico, situación que dio lugar al procedimiento realizado en el municipio de Rionegro.

#LoÚltimo | En Rionegro, Antioquia, tropas del @GaulaMilitares Valle de Aburrá de la #CuartaBrigada, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 del @COL_EJERCITO y el CTI de la @FiscaliaCol, capturaron a una mujer requerida por las autoridades judiciales de… pic.twitter.com/o4gdAa2H0s — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) September 30, 2026

Operativo interinstitucional

La captura fue ejecutada por tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá, unidad de la Cuarta Brigada, con el apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N.º 7 del Ejército Nacional y funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Tras el procedimiento, la mujer quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con las actuaciones judiciales correspondientes y determinar su situación dentro del proceso.

El operativo hace parte de las acciones desarrolladas de manera conjunta entre las autoridades militares y judiciales para enfrentar las estructuras y las economías ilegales que, según las autoridades, afectan la seguridad del departamento de Antioquia.