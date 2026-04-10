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Resumen: En Chapinero, las cámaras de videovigilancia y la reacción del C4 permitieron la captura de un hombre que intentó robarle a un estudiante en la carrera Séptima. El seguimiento en tiempo real y el apoyo ciudadano facilitaron su ubicación cuando intentaba huir, siendo interceptado por la Policía cerca de un paradero. El capturado fue trasladado a un CAI y dejado a disposición de las autoridades competentes.

¡Cayó en plena huida! Capturan a sujeto que intentó atracar a un estudiante en Chapinero

Las cámaras de videovigilancia en Chapinero, junto con la reacción policial y el apoyo ciudadano, permitieron la captura de un hombre señalado de intentar robarle a un estudiante en la carrera Séptima de Bogotá.

El hecho quedó registrado por el sistema de monitoreo y fue detectado en tiempo real desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), lo que activó una respuesta inmediata de las autoridades.

Seguimiento desde el C4

De acuerdo con la información oficial, un operador del C4 identificó la situación mientras ocurría y dio aviso a las patrullas del sector. A partir de ese momento se desplegó un operativo coordinado para ubicar al sospechoso.

Intentó hurtar a un estudiante en la Séptima, pero el seguimiento de las cámaras de videovigilancia impidió su huida. Desde el #C4Bogotá se informó su ubicación y @PoliciaBogota lo capturó a pocos metros del hecho. Ya son 225 cámaras las que vigilan este sector de la ciudad… pic.twitter.com/RwRPp3b08G — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) April 10, 2026

Con el apoyo de la ciudadanía, los uniformados lograron hacer seguimiento al individuo mientras intentaba huir por la zona, lo que facilitó su ubicación a pocos metros del lugar del intento de hurto.

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Captura en Chapinero

El hombre fue interceptado por la Policía cerca de un paradero de transporte público. Posteriormente fue esposado en el sitio y trasladado en un vehículo institucional hasta un CAI cercano, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

La víctima del hecho recibió acompañamiento para formalizar la denuncia y avanzar en el proceso judicial correspondiente.

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Trabajo articulado y uso de tecnología

El secretario de Seguridad, César Restrepo, resaltó el papel del monitoreo permanente y la reacción policial en este caso. Según explicó, la articulación entre tecnología y operatividad permite responder de manera oportuna frente a hechos que afectan la seguridad ciudadana.

El sistema de videovigilancia en Chapinero cuenta con 225 cámaras, las cuales hacen parte de las herramientas utilizadas para el seguimiento y control de situaciones delictivas en la localidad.

Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de estos sistemas, junto con el análisis de información en tiempo real, busca mejorar la capacidad de respuesta y prevenir hechos delictivos en la ciudad.

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación sospechosa a través de la Línea de Emergencias 123, como parte del trabajo conjunto para la seguridad en Bogotá.