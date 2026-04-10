Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Las autoridades en Bogotá intensificaron la búsqueda de siete personas incluidas en el cartel de los más buscados por su presunta participación en homicidios y un caso de feminicidio ocurridos en 2025 en distintas localidades de la ciudad, hechos asociados en su mayoría a riñas y ataques con armas de fuego y cortopunzantes, por lo que la Policía habilitó canales de denuncia con reserva total para ubicar a los responsables.

¡Atención! Estos son los más buscados de Bogotá, vinculados a homicidios y feminicidios.

Las autoridades en Bogotá reforzaron la búsqueda de siete personas señaladas de estar vinculadas a distintos hechos de homicidio ocurridos en la ciudad durante 2025. El trabajo se adelanta de manera articulada entre la Policía y la Secretaría de Seguridad de Bogotá, que presentaron el cartel de los más buscados.

De acuerdo con el reporte oficial, los señalados estarían relacionados con casos de feminicidio, homicidios con arma de fuego y hechos asociados a riñas en diferentes localidades de la capital.

Los más buscados en Bogotá

Las autoridades identificaron a los siguientes hombres dentro del cartel:

• Oscar Libardo Rodríguez, investigado por su presunta responsabilidad en el feminicidio de su esposa en la localidad de Barrios Unidos.

Según la investigación, la víctima fue hallada sin vida un día después de encontrarse con él en su lugar de trabajo. Registros de cámaras lo ubicarían saliendo del sitio.

• Milton Alfonso Millán, alias “El Gordo”, señalado de participar en una riña con arma cortopunzante en Rafael Uribe, donde una persona perdió la vida tras ser atacada a las afueras de un bar.

• Manuel Alejandro Castro, alias “Chencho”, requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estaría involucrado en un ataque armado en Suba contra un hombre que fue disparado en vía pública.

• Juan Carlos García, alias “Juan García”, vinculado a un homicidio con arma de fuego ocurrido en Ciudad Bolívar, al parecer en medio de una riña.

Esto le podría interesar:

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

• Horacio José Crespo, investigado por un homicidio con arma de fuego en vía pública en la localidad de Tunjuelito.

• Harold Manuel Martínez, alias “Campanita”, señalado por un homicidio en Kennedy, donde una discusión por deudas habría terminado en un ataque con arma cortopunzante.

• David Stiven Rivera, presunto implicado en un hecho violento con arma cortopunzante en Ciudad Bolívar, en medio de una riña.

Riñas, factor común en varios casos

Las autoridades señalaron que muchos de estos hechos tienen como origen discusiones que escalan hasta terminar en homicidio. Según cifras de la Policía, en 2025 se han registrado 372 homicidios por riñas, lo que representa el 32% del total.

En ese sentido, el secretario de Seguridad, César Restrepo, hizo un llamado a la ciudadanía a fortalecer la tolerancia y moderar el consumo de alcohol como medidas de prevención.

Canales de información

La ciudadanía puede aportar información sobre el paradero de estas personas a la línea 3058143837 o al correo mebog.sijin-vidajefat@policia.gov.co

Las autoridades reiteraron que la información será manejada con absoluta reserva y destacaron que la colaboración ciudadana es clave para avanzar en las capturas.