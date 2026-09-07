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Resumen: Un hombre fue capturado en Pereira por su presunta responsabilidad en la muerte y las agresiones sexuales contra un bebé de tres meses. El menor falleció en septiembre de 2024 tras presentar un trauma craneoencefálico severo, mientras que los análisis de Medicina Legal encontraron lesiones cicatrizadas compatibles con agresiones sexuales anteriores. La investigación permitió identificar al señalado, quien quedó a disposición de las autoridades judiciales.

¡Cayó en Pereira! Capturaron a hombre investigado por la muerte y presunto abuso de un bebé

Un hombre fue capturado en Pereira dentro de una investigación por la muerte y las presuntas agresiones sexuales contra un bebé de tres meses, informó la Policía Nacional.

El caso se remonta al 17 de septiembre de 2024, cuando el menor fue trasladado a la Clínica Los Rosales debido a un grave deterioro de su estado de salud. Durante la atención médica, los profesionales encontraron varias lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico severo.

La gravedad de estas afectaciones provocó complicaciones que terminaron ocasionando el fallecimiento del bebé. A partir de entonces, las autoridades comenzaron a establecer cómo se habían producido las lesiones y quién podía estar relacionado con los hechos.

Los hallazgos de Medicina Legal orientaron la investigación

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se convirtieron en una pieza importante para esclarecer el caso.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los estudios encontraron lesiones cicatrizadas compatibles con agresiones sexuales anteriores. El hallazgo llevó a los investigadores a ampliar las pesquisas y revisar el entorno en el que permanecía el menor.

Para avanzar en esa tarea, el grupo especializado de protección a niños, niñas y adolescentes realizó entrevistas y diferentes verificaciones relacionadas con las personas que tenían contacto directo con el bebé.

El entorno familiar quedó bajo investigación

Según la Policía, las diligencias permitieron establecer que el padre y la madre permanecían habitualmente al cuidado del menor. En las labores adelantadas no se encontraron indicios de participación de terceras personas en su custodia.

Con la información obtenida y los resultados de los estudios forenses, los investigadores lograron individualizar al hombre señalado dentro del proceso y posteriormente hicieron efectiva la orden de captura en Pereira.

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La Policía indicó que el detenido es requerido por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y acceso carnal o acto sexual con menor de edad.

Policía confirmó la captura

El coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, destacó el resultado de la investigación y confirmó que el procedimiento permitió poner al señalado a disposición de las autoridades.

Al referirse al caso, el oficial calificó al capturado como “el monstruo que dio muerte a un bebé de tan solo tres meses” y explicó que los hechos investigados ocurrieron en septiembre de 2024.

El comandante agregó que la captura se produjo después del trabajo desarrollado por los investigadores para establecer quién sería el responsable y señaló que el hombre deberá responder por los delitos atribuidos.

“una persona que tiene que responder por los delitos de homicidio agravado y abuso sexual abusivo en menor de edad”, indicó el coronel Óscar Ochoa.

El capturado quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán definir su situación dentro del proceso. Será la justicia la encargada de establecer su responsabilidad frente a los hechos investigados.

La Policía reiteró el llamado a denunciar cualquier situación de violencia o vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes.