Resumen: El GAULA de la Policía Urabá capturó en Montería a un hombre de 28 años señalado de cometer abuso sexual con fines extorsivos contra una adolescente de 15 años en Arboletes (Antioquia). El sujeto, que era buscado desde junio de 2025, habría grabado el ataque y luego exigido dinero a la víctima a cambio de no divulgar el video. La operación se concretó gracias a una orden judicial, a pesar de que el capturado intentó evadir a las autoridades identificándose con documentos falsos.

¡Cayó en Montería! Hombre acusado de abusar y extorsionar a una menor en Arboletes fue capturado por el Gaula Urabá

En una operación del GAULA de la Policía Urabá, fue capturado en Montería (Córdoba) un hombre de 28 años señalado de cometer un delito sexual y posterior extorsión contra una adolescente de 15 años en el municipio de Arboletes (Antioquia).

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se remontan al 29 de junio de 2025, cuando el presunto agresor habría abusado sexualmente de la joven y grabado el ataque con su celular. Días después, comenzó a exigirle dinero a cambio de no divulgar el video íntimo, por lo que la conducta fue tipificada como acceso carnal violento con fines extorsivos.

El hombre permanecía prófugo desde entonces y se desplazaba entre zonas rurales de Córdoba, especialmente Montería y el corregimiento de Las Flores (Moñitos), tratando de evadir a las autoridades.

Durante su captura intentó identificarse con el nombre de su hermano y usó documentos falsos para confundir a los uniformados, pero fue descubierto tras un proceso de verificación.

El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante del Departamento de Policía Urabá, confirmó que la operación se desarrolló en cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez de San Juan de Urabá, y destacó la labor de inteligencia que permitió su ubicación.

Tras su detención, el capturado fue puesto a disposición de la autoridad competente para enfrentar el proceso penal. La Policía reiteró su compromiso en la lucha contra los delitos sexuales y la extorsión, especialmente cuando las víctimas son menores de edad.