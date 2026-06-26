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Resumen: Alias “Guayo”, señalado de liderar el ‘Tren del Coro’ y requerido por la justicia chilena por femicidio y otros delitos, fue capturado en Medellín en un operativo de la Policía Nacional. El hombre era buscado mediante circular roja de Interpol y, según las autoridades, utilizaba una identidad falsa para evadir controles migratorios. Tras su detención, quedó a disposición de la Fiscalía en Colombia, que adelanta el proceso para su posible extradición a Chi

Cayó en Medellín alias ‘Guayo’, presunto líder del ‘Tren del Coro’ requerido por femicidio en Chile

Las autoridades colombianas capturaron en Medellín a Eduardo Antonio Gómez Arévalo, conocido con el alias de ‘Guayo’, un ciudadano venezolano requerido por la justicia de Chile mediante una notificación roja de Interpol por su presunta participación en delitos de femicidio y homicidio.

El procedimiento fue realizado por la Policía Nacional, que confirmó que el hombre permanecía en territorio colombiano utilizando una identidad falsa y sin documentación regular, una estrategia que, según la investigación, le habría permitido evadir los controles migratorios mientras permanecía oculto en el país.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, alias ‘Guayo’ es señalado como uno de los principales integrantes del denominado ‘Tren del Coro’, una estructura criminal que tendría operaciones en Chile y que surgió tras la separación de ‘Los Gallegos’, organización vinculada al ‘Tren de Aragua’.

Las investigaciones indican que este grupo habría protagonizado disputas por el control del narcotráfico a pequeña escala y otras actividades ilícitas, especialmente en la ciudad chilena de Arica, donde también se le atribuyen diversos hechos de violencia.

Las investigaciones que enfrenta en Chile

Según las autoridades chilenas, Gómez Arévalo estaría vinculado al asesinato de su pareja sentimental, así como a varios homicidios consumados y tentativas de homicidio registrados en ese país.

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Además, es investigado por la presunta coordinación de ataques armados y represalias contra organizaciones criminales rivales, hechos que dejaron personas fallecidas y heridas.

La Policía también señaló que el capturado habría liderado operaciones del ‘Tren del Coro’, organización que, de acuerdo con las investigaciones, utilizaba armas de alto calibre para ejecutar sus acciones criminales.

Las autoridades consideran que esta estructura representa una de las organizaciones delincuenciales que han protagonizado enfrentamientos por el control de actividades ilícitas en territorio chileno.

Avanza el proceso para una posible extradición

Tras su captura en Medellín, alias ‘Guayo’ fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelanta las actuaciones correspondientes mientras se desarrolla el proceso solicitado por las autoridades chilenas.

De manera paralela, se iniciaron los trámites de cooperación judicial internacional para que el Gobierno de Chile formalice la solicitud de extradición por los canales diplomáticos y judiciales establecidos.

La captura hace parte de las acciones de cooperación entre Colombia y Chile para ubicar a personas requeridas internacionalmente por delitos de alto impacto y fortalecer el intercambio de información entre las autoridades encargadas de combatir organizaciones criminales transnacionales.