¡Cayó en Marinilla! Capturan a presunto integrante de ‘Los Mesa’ con dinero y base de coca

Resumen: En Marinilla, Antioquia, fue capturado un hombre presuntamente vinculado al grupo ‘Los Mesa’ durante un operativo del Gaula Militar y el CTI. En la acción se incautaron dinero en efectivo y base de coca, mientras el detenido quedó a disposición de la autoridad competente para responder por tráfico y porte de estupefacientes.

En un operativo realizado en el municipio de Marinilla, Antioquia, las tropas del Gaula Militar Oriente, en coordinación con el CTI de Rionegro, capturaron en flagrancia a un hombre presuntamente vinculado al Grupo Delincuencial Organizado ‘Los Mesa’. La detención se llevó a cabo como parte de acciones enfocadas en combatir el tráfico, la fabricación y el porte de estupefacientes en la región.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dinero en efectivo y base de coca, elementos que se presume estaban relacionados con la actividad ilícita del detenido. Su participación en este tipo de delitos representa un riesgo directo para la seguridad y el bienestar de la comunidad.

El individuo, cuya identidad no fue revelada, fue sorprendido mientras desarrollaba actividades vinculadas al manejo de drogas, lo que evidencia la persistencia de economías ilícitas asociadas al grupo criminal. Este resultado operativo forma parte de las estrategias implementadas para desarticular redes delictivas en el Oriente antioqueño y reducir su impacto en la sociedad.

La captura afecta directamente la economía ilícita del grupo ‘Los Mesa’, una organización señalada por su participación en delitos que generan inseguridad y afectan el desarrollo de la región. Además del arresto, la incautación de estupefacientes y recursos económicos evidencia el alcance de la actividad criminal en la zona.

Estas acciones de control y vigilancia buscan también prevenir la propagación del microtráfico y sus efectos negativos, como la violencia, la intimidación a comerciantes y ciudadanos, y la afectación de la economía local. Los operativos refuerzan la presencia en territorios donde estas estructuras delictivas han operado históricamente, con el objetivo de reducir riesgos para la comunidad.

Aunque no se revelaron más detalles sobre el procedimiento, se informó que el detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente, para que se adelanten los procesos judiciales correspondientes.