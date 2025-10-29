Resumen: Un joven de 23 años fue capturado en el municipio de Barbosa cuando se movilizaba por la vía Medellín–Bogotá con más de 1.500 dosis de droga escondidas en su motocicleta. Durante el operativo, la Policía de Tránsito halló marihuana, cocaína y base de coca listas para su distribución en el Valle de Aburrá.

¡Cayó en la vía Medellín-Bogotá! Transportaba más de 1.500 dosis de droga escondidas en su moto

Un operativo de control realizado por la Policía de Tránsito y Transporte de Antioquia en la vía que conecta a Medellín con Bogotá permitió la captura de un hombre de 23 años que se movilizaba en motocicleta con un cargamento de estupefacientes.

El procedimiento tuvo lugar en el sector de Ronisal, jurisdicción del municipio de Barbosa, donde los uniformados detuvieron al joven para una inspección rutinaria. Durante la revisión, los agentes descubrieron que transportaba diferentes tipos de droga ocultos en el vehículo: 1.000 gramos de marihuana tipo ‘creepy’, 300 gramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de base de coca, equivalentes a más de 1.500 dosis listas para su distribución.

El coronel Óscar Rico, comandante del Departamento de Policía Antioquia, informó que la acción se dio en el marco de los controles permanentes que se realizan en los corredores viales del departamento. “Durante el registro, se hallaron varias sustancias alucinógenas que este sujeto pretendía trasladar hacia otra zona del Valle de Aburrá. Fue capturado en flagrancia y la motocicleta fue inmovilizada”, señaló el oficial.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el detenido sería presuntamente parte de una red dedicada al transporte y comercialización de drogas entre municipios del norte y el área metropolitana. Las autoridades buscan establecer si el hombre tenía vínculos con estructuras delincuenciales que operan en la región.

El capturado y los elementos decomisados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, bajo los cargos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

La Policía de Antioquia reiteró que este resultado hace parte de los operativos continuos que buscan frenar el tráfico de drogas en las principales vías del departamento y reforzar la seguridad de quienes transitan por los corredores nacionales.