¡Hidroituango en la mira! ANLA impone nueva multa millonaria por incumplimientos ambientales

Resumen: La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales impuso una nueva sanción económica al proyecto Hidroituango por incumplimientos a su licencia ambiental, entre ellos la captación de agua por encima de lo autorizado, fallas en la recuperación de cauces y superación de límites de emisiones contaminantes. La multa supera los $753 millones y fue rechazada por Empresas Públicas de Medellín, que anunció acciones legales mientras el proceso continúa bajo revisión de la autoridad ambiental.

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) impuso una nueva sanción económica al proyecto Hidroeléctrico Ituango tras concluir que, durante su ejecución, se presentaron incumplimientos a la normativa ambiental. La multa, superior a los $753 millones, fue impuesta a Hidroituango S.A. E.S.P. y recae directamente sobre Empresas Públicas de Medellín (EPM), en su calidad de mandataria e integrante de la sociedad del proyecto.

La medida se deriva de un proceso de seguimiento ambiental en el que se evaluaron distintas actividades desarrolladas en el área de influencia de la central hidroeléctrica, ubicada en el norte de Antioquia. Tras el análisis del expediente, la entidad determinó que se configuraron varias conductas contrarias a las obligaciones establecidas en la licencia ambiental.

Entre las infracciones sancionadas figura la captación de agua en volúmenes superiores a los autorizados, práctica que representa riesgos para los ecosistemas hídricos y para las comunidades ubicadas aguas abajo. También se detectaron fallas en la reconformación y recuperación del cauce del río San Andrés y de su zona de inundación, compromisos que hacían parte de las exigencias ambientales del proyecto.

Asimismo, se evidenció la superación de los niveles máximos permisibles de material particulado y otros contaminantes atmosféricos en la planta de asfalto localizada en la zona industrial conocida como El Valle. A ello se suman incumplimientos en la aplicación de medidas previstas en el Plan de Manejo Ambiental, especialmente en lo relacionado con la disposición y manejo de materiales en zonas de botadero.

De manera adicional, se advirtieron presuntas irregularidades en el ajuste y la presentación del Plan de Inversión del 1 %, un instrumento orientado a la protección de los recursos hídricos. Según la entidad, se habrían identificado vacíos en la información técnica y financiera relacionada con la adquisición de predios y la ejecución de mejoras en áreas estratégicas como páramos, bosques de niebla y zonas de recarga acuífera.

En el mismo acto administrativo, el proyecto fue absuelto de otros cargos formulados dentro del proceso, al concluirse que no existían pruebas suficientes para establecer responsabilidad ambiental en esos puntos.

Desde Empresas Públicas de Medellín se manifestó desacuerdo con la sanción impuesta. La compañía anunció que interpondrá los recursos administrativos correspondientes y que adelantará las acciones judiciales necesarias para controvertir la decisión, reiterando que ha cumplido con las obligaciones ambientales exigidas para la operación del proyecto.

La ANLA aclaró que la sanción no es definitiva y que el procedimiento garantiza el derecho a la defensa. Sin embargo, enfatizó que algunas de las conductas identificadas, en especial la captación de agua por encima de los caudales autorizados, son consideradas de especial gravedad por los posibles impactos ambientales asociados.

La nueva multa se suma al historial de procesos sancionatorios y de vigilancia que han acompañado el desarrollo de Hidroituango, un proyecto estratégico para el sistema energético nacional que permanece bajo la supervisión permanente de las autoridades ambientales.