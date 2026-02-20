¡Cayó en España! Capturado «Diego Optra», máximo cabecilla de «Los Shottas» de Buenaventura

Diego "optra" había sido capturado en Rionegro en 2019 y tres años más tarde dejado en libertad por un polémico Habeas Corpus. Captura de video

Minuto30.com .- En una operación de alta inteligencia bautizada como “Cooperación Internacional”, la Policía Nacional de Colombia, en conjunto con la Policía Nacional de España y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en Madrid de Diego Fernando Bustamante, alias “Diego Optra.

En una operación relámpago ejecutada en la mañana de este viernes 20 de febrero de 2026, se logró la captura de uno de los fugitivos más buscados por Colombia: Diego Fernando Bustamante, mejor conocido como “Diego Optra”.

El detenido, sobre quien pesaba una Notificación Roja de INTERPOL, es señalado como el cerebro y máximo cabecilla de la organización criminal “Los Shottas”, una facción del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) “La Local” que mantiene bajo su yugo el puerto de Buenaventura.

Un expediente de sangre y lujos

Con una trayectoria criminal que se extiende por 17 años, “Diego Optra” es considerado un “coordinador” de alto nivel en el mundo del hampa. Bajo su mando directo se encontraban aproximadamente 380 integrantes, responsables de una cadena de delitos que han desangrado al Valle del Cauca:

Crímenes de lesa humanidad: Desaparición forzada agravada.

Economías ilícitas: Narcotráfico transnacional, extorsión masiva a comerciantes y trata de seres humanos.

Violencia urbana: Homicidios selectivos y desplazamientos forzados en las comunas de Buenaventura.

Inmigración ilegal: Control de rutas clandestinas hacia el exterior.

El “Capo” de las excentricidades

Antes de huir a Europa, Bustamante se hizo tristemente célebre por su estilo de vida ostentoso. En 2019, fue capturado inicialmente en Rionegro, Antioquia, tras celebrar un cumpleaños en el que gastó más de $150 millones. En ese entonces, se le incautaron joyas avaluadas en más de $600 millones, incluyendo cadenas de diamantes y oro que presumía sin pudor en sus redes sociales.

El camino a la extradición

A pesar de haber sido beneficiado en 2022 con una polémica libertad por vencimiento de términos (Habeas Corpus), las autoridades colombianas nunca le perdieron el rastro. La operación que llevó a su captura hoy en Madrid fue posible gracias al Grupo Conjunto contra el Crimen Organizado (GCO), la DIJIN, el grupo GRECO de Buenaventura y la estrecha colaboración con la policía española.

El presidente Gustavo Petro y el Director de la Policía, General William Rincón, celebraron el resultado como una muestra de que la justicia no tiene fronteras.

“17 años de crímenes terminan hoy. El detenido deberá responder ante la justicia por desaparición forzada y concierto para delinquir”, señaló el General Rincón.

“El señor Diego Optra, jefe de la banda de los “Shotas” en Buenaventura, ha sido capturado en colaboración con la policía española” confrimó el presidente Gustavo Petro.